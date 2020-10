Covid se rozšířil i přes přísná opatření, říká šéf zavřeného soudu v Ústí

Jaká je aktuální situace na vašem soudu?

Náš soud je od minulého pátku zcela uzavřený nejen pro veřejnost, ale i pro zaměstnance. V řádu pouhých tří dnů – od pondělí 19. října do středy 21. října u nás propukla epidemie ve zcela nebývalém měřítku. Projevilo se to tak, že někteří lidé ze zdravotních důvodů již ono pondělí nepřišli do práce a postupně nám oznamovali buď své zcela jednoznačné příznaky koronavirového onemocnění, či přímo zjištěnou pozitivitu. Další během těchto tří dnů postupně takzvaně odpadali. Do středy 21. října jsme takto přišli zhruba o 35 lidí, což představovalo skoro 25 procent všech pracovníků. Ve čtvrtek ráno krizový štáb soudu jednomyslně rozhodl o dočasném uzavření soudní budovy. Jak ukázaly další dny, koronavirus se nakonec potvrdil u zhruba třiceti zaměstnanců, řada dalších, asi deset, prodělala či prodělává jiné, nejčastěji respirační onemocnění. V karanténě máme aktuálně asi 25 lidí a na ošetřovném do deseti.

Soud jste tedy minulý týden uzavřel, přesto musí určité věci zajišťovat neustále. Například vazební zasedání. Jak to probíhá?

Klíčové činnosti, jako jsou například právě vazební zasedání, tedy rozhodování o vzetí do vazby, o ponechání ve vazbě či o propuštění z vazby, zajišťujeme v plném měřítku. Stejně tak je i po dobu uzavření budovy v činnosti takzvané zápisové oddělení, neboť nové věci, ať už trestní, občanskoprávní, opatrovnické či exekuční na soud docházejí neustále. A je proto potřeba je zaevidovat a podle jejich naléhavosti s nimi i nadále pracovat. Je ovšem třeba říci, že ačkoli je budova soudu uzavřena, vůbec to neznamená, že by soud v nějaké omezené míře nepracoval. Především soudci pracují i nadále, byť distančně, neboť jim byl nařízený home office. Každý soudce má povolen přístup na své pracoviště i v době uzavření soudní budovy, aby mohl, byť z domova, i nadále vykonávat svou práci. V praxi to funguje tak, že soudci si na soudě vyzvednou své spisy, doma je zpracují, tedy realizují všechny potřebné úkony, které nemusí činit s účastníky v jednací síni, a zase je odevzdají. Práce na spisech se tedy nezastavila, reálně se tak uzavření budovy projevilo především v dočasném odvolání nařízených soudních jednání.

Pro soud to není první velká komplikace ve fungování. Má za sebou povodně. Tehdy se nemohlo pracovat vůbec…

Ano, řada lidí si jistě vzpomene, že povodně v letech 2013, a zejména 2002, taktéž způsobily úplné uzavření soudní budovy. A to nejen našeho okresního soudu, ale i sousedního soudu krajského. Tehdy byl výpadek v řádu týdnů, nyní to, doufejme, bude mít kratší trvání.

Pokud jde o nakažené, podařilo se vám zjistit, odkud se nákaza vzala, tedy ten úplný prvopočátek?

Nad tím jsme se už několikrát intenzivně zamýšleli, pokoušeli jsme se zmapovat kontakty všech nakažených, hledali důvody a časové souvislosti. Podařilo se nám najít ale pouze částečnou odpověď. Je jasné, že ohnisko nákazy vzniklo na trestním úseku okresního soudu, konkrétně v kancelářích administrativy. Naprostá většina nakažených je totiž z trestního úseku, přičemž příznaky a pozitivita se u nich projevily v podstatě v totožnou dobu – 16. a 17. října a v dalších následujících asi pěti pracovních dnech. Paradoxní je, že se tak stalo přesto, že v danou dobu už na soudu panovala poměrně přísná bezpečnostní opatření – od zavedené povinnosti nosit roušky ve všech společných prostorách i v kancelářích, přes měření tělesné teploty, až po zákazy konání schůzí, porad a podobně. Domníváme se, že se zde vyskytl nějaký silný bezpříznakový, ale infekční přenašeč, od kterého se nakazilo v podstatě celé trestní oddělení, které bylo a stále ještě je postiženo nejvíce.

Jak se cítili či cítí nakažení pracovníci?

Průběh onemocnění mají naštěstí většinou relativně mírný. Moc všem přeji, aby to tak i zůstalo. O tom, že toto nemocnění není radno jakkoli podceňovat, ale svědčí i to, že jedné ze zaměstnankyň se průběh nemoci zkomplikoval tak, že musela být po několikadenním domácím léčení odvezena do nemocnice s podezřením na zápal plic. Ten se naštěstí nakonec nepotvrdil, ovšem průběh onemocnění tato kolegyně vskutku lehký nemá. A to jde o poměrně mladou ženu, zdravou a štíhlou, u které by to jen málokdo čekal.

Pořád u vás nakažených přibývá?

Podle informací, které mám k dispozici, jsem mírným optimistou. Vypadá to, že uzavření soudní budovy mělo na zastavení šíření epidemie zcela zásadní vliv, tedy že počty nakažených se v této době stabilizovaly.

Promiňte mi tu osobní otázku, ale jak jste na tom vy osobně? Před několika dny jste se nechal testovat…

Je to tak. Minulý týden jsem byl na testech, ale i přes negativní výsledek zatím nejsem v pořádku. Budu muset patrně znovu.

Jak se řídí soud na dálku?

V praxi to vypadá tak, že celý den mám před sebou notebook, na kterém vyřizuji služební e-maily, píšu různá rozhodnutí a opatření a uděluji nutné pokyny. Vedle sebe mám mobilní telefon a na uších sluchátka s mikrofonem, protože telefonem komunikuji prakticky neustále. Velmi podobně to mají i všichni moji místopředsedové a ředitelka správy soudu, se kterými máme dokonce vytvořenu speciální chatovací skupinu v jedné z mobilních aplikací. Musím říci, že právě ta se nám z důvodu své operativnosti a rychlosti osvědčila daleko nejvíce.

Zůstane soud zatím v tomto „uzavřeném“ režimu, nebo chystáte nějaké uvolnění?

Na základě poměrně pozitivních čísel o vývoji počtu nemocných a nakažených na našem soudě jsme se včera s kolegy ve vedení rozhodli, že bychom soudní budovu od pondělí opět otevřeli, byť minimálně v prvním týdnu pouze pro zaměstnance. Bude totiž třeba zpracovat veškeré spisy, které v mezidobí soudci v rámci práce z domova vyřídili, založit došlou poštu a učinit všechny potřebné úkony, které jsou běžně svěřené soudní administrativě. V souvislosti se znovuotevřením zavedeme další režimová opatření, jako je například upravená pracovní doba a směnný provoz, aby se zaměstnanci potkávali co nejméně, pokusíme se zavést bezkontaktní předávání spisů, nakoupíme další roušky a respirátory, ještě zintenzivníme úklid a dezinfekci společných prostor a podobně. Na pracoviště pustíme pouze ty, kteří nebudou vykazovat žádné, tedy ani drobné příznaky infekčního onemocnění. A při tom všem budeme věřit, že nás podobná vlna epidemie již nepostihne.