Soudům začínají docházet lidé, omezují chod. V Ústí museli zavřít

Ještě minulý týden byl Okresní soud v Ústí nad Labem ve zcela normálním provozu. Od víkendu se však situace radikálně zhoršila.

„Není to dobré. Postupuje to velice dramaticky,“ popsal ve středu odpoledne předseda Lubomír Hrbek, jak koronavirus na jeho soudu začal řádit.

Mezi zaměstnanci a soudci rychle přibývá nakažených. Ve středu jich bylo už osm. Několik dalších má zjevné příznaky a řada lidí musela do preventivní izolace. Došlo tak na razantní omezení.

Budova soudu je ode dneška pro veřejnost zcela uzavřená. Zrušila se veškerá jednání, která snesou odklad. Pracovníci, kterých se tato jednání netýkají, mají také zůstat doma. Opatření platí zatím do příští středy.



„Zájem na ochraně zdraví převážil. Zdejší prostředí je rizikové a je třeba reagovat,“ uvedl Hrbek. Situaci řeší jak s vedením krajského soudu, tak s hygieniky.

Třeba chomutovská předsedkyně Kateřina Vltavská vydala pokyn, aby na civilním oddělení měli soudci v týdnu jediný jednací den místo dvou a zatím nenařizovali jednání na prosinec, protože skoro není, kdo by zpracoval administrativu.



„Z šestnácti rejstříkových vedoucích, již zajišťují jak chod rejstříků, tak zápis z jednacích síní, jich je v práci pět. Dala jsem pokyn k možnosti využití dalších pracovníků, aby dělali zápis,“ podotkla Vltavská.

Z celkového pohledu ale podle ní soud zatím funguje, jiná oddělení tolik postižená nejsou. Jestli Vltavskou něco hodně znepokojuje, je to možnost, že by stát uzavřel školky, což by znamenalo ještě více lidí na takzvaném ošetřovném.

V Litoměřicích už se nákaza potvrdila u tří soudců

Komplikace spojená s pobytem rodičů doma s ratolestmi trápí víc než samotné šíření koronaviru mezi pracovníky i mosteckou předsedkyni Radku Heresovou.

Ta spíše s ohledem na výzvu z ministerstva spravedlnosti soudcům doporučila, aby zvážili nutnost konání jednání a aby do konce roku nenařizovali nová. Stejnou výzvu si vyslechli i soudci v Děčíně, Teplicích i Lounech, kde jsou podle předsedkyně Hany Bachové na hraně fungování.

Naproti tomu třeba v Litoměřicích, kde už se nákaza potvrdila u tří soudců a několik dalších lidí je v karanténě, se z preventivních důvodů odročovat nechystají.

„Pokud jsou lidé v pořádku, nevidím důvod, aby se jednání nekonalo. Žádosti o odročení chceme podložené,“ řekla litoměřická předsedkyně Halka Lacinová.

„Máme hodně žádostí o odročení od účastníků řízení,“ zmínila lounská předsedkyně Bachová.

Strach z nákazy? To neprojde

Lacinová podotkla, že pokud by některý z účastníků řízení nechtěl přijít ze strachu z nákazy, tak u ní osobně by pravděpodobně neuspěl.

Administrativní pracovníky se v Litoměřicích snažili rozdělit, aby seděli maximálně po dvou. Kde to nelze, dostali respirátory. Na dvě skupiny se zase rozdělili v Děčíně.

Víceméně bez výraznějších omezení zatím funguje krajský soud. Spíše se zde potýkají s tím, že zavolá účastník řízení, že se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit.

Otázkou je, jak se bude situace vyvíjet dál, jak dlouho bude koronavirová krize trvat a jak se na chodu soudů podepíše v dlouhodobém horizontu.

„Když to nebude trvat vyloženě měsíce, tak nás to snad nepoznamená,“ doufá ústecký předseda Hrbek.