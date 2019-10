Fungujeme díky obrovské obětavosti, říká předseda ústeckého soudu

Ústecký okresní soud Od roku 2015, od něhož se redakce na statistiky zaměřila, sem zamířilo 21 nově jmenovaných soudců. To je nejvyšší číslo v Česku. Naproti tomu 22 soudců odešlo .

. Podle tabulek zde má působit 37 soudců, reálně jich je 36. Z nich jsou v současné době čtyři na stážích a dvě soudkyně na mateřské dovolené. Za ně nejsou náhradníci. Z těchto šesti soudců je pět z trestního úseku.

K začátku letošního roku bylo na ústeckém okresním soudu ze 36 soudců 12 s praxí do pěti let, osm s praxí do dvou let. Čtrnáct jich bylo ve věku do 40 let, osm do 35 let. Jedná se tak o suverénně nejmladší sestavu soudců v kraji a zřejmě i v celé republice.

Na začátku roku 2015 leželo na civilním úseku soudu 16 350 nevyřízených věcí. K letošnímu srpnu jich bylo 3 700. Pokud jde o trestní úsek, tam bylo k lednu 2015 1 413 nevyřízených věcí, přičemž letos v srpnu jich bylo 608.