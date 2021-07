Očkování v ghettech zvládneme bez odměn a loterií, věří ústecký hejtman

Stan postavil tým Krajské zdravotní mezi paneláky. Okamžitě přilákal pozornost občanů včetně dětí. Zpočátku dění sledovali spíše zdálky. „Myslím, že lidé z této lokality by se nikdy nezaregistrovali, proto jsme přijeli sem. Nechceme, aby se opakovala situace z jara, kdy jsme měli plnou nemocnici,“ řekla hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice Markéta Svobová.

Od svého příjezdu vysvětlovali zdravotníci, co znamená očkování, jaké jsou účinky vakcíny. „Lidé se musí nejdřív osmělit, jakmile přišli první odvážlivci, začali se trousit další,“ uvedla Svobodová. „Do velkokapacitního centra chodili lidé z vyloučených lokalit výjimečně, mají problém s registrací přes internet, vyzvednutím certifikátu, takto je to pro ně jednodušší. Výhodou je jednorázová vakcína, protože podruhé by možná nepřišli,“ uvedla.



Ke stanu přicházeli lidé všech věkových kategorií. „Už jsme měli v rodině dvě úmrtí, zemřel mi tatínek i bratr v souvislosti s covidem. Mám malé děti, jsem na ně sama. Nechala jsem se očkovat, abych tu byla pro ně nadále,“ uvedla Věra Horváthová.

Někteří lidé ale vakcínu odmítli v obavě z následků.

Do vyloučené lokality v pátek vyjel mobilní tým poprvé. K dispozici má zatím kraj tisíc jednorázových vakcín. „Je to cesta, jak lidi tady naočkovat, pokud bude zájem, vrátíme se i sem do Mojžíře,“ uvedla Svobodová.

Kraj zvažuje i variantu, že by sociálně slabé občany k očkování motivoval podobně jako vláda loterií o ceny. Zájemci o vakcinaci na nových očkovacích místech v Praze v ní mohou získat například tenisky či iPhony.

„Možná bude potřeba ve vyloučených lokalitách udělat nějakou loterii, něčím ty lidi motivovat. Zatím to ale zkusíme bez toho. Trochu se mi to příčí. Snažíme se těm lidem pomoci, chceme je ochránit. Přijde mi divné, abychom jim za to ještě něco dávali,“ podotkl hejtman Jan Schiller.

Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka (ODS) nebude při očkování sociálně slabých občanů v ghettech žádná loterie třeba. „Jako starostové všechny bezdomovce a sociálně slabé občany v našich obcích dobře známe. Víme, kde se zdržují, a s očkovacím týmem jsme připraveni za nimi přijet. Postupně ty lidi naočkujeme a nepředpokládám, že by si za to chtěli něco vzít. Věřím, že to proběhne bez toho,“ řekl.

Kraj by se podle něj měl vydat spíše formou osvěty a lidem vysvětlit, že očkování skutečně potřebují. „Je to jen jedna dávka a díky tomu je nebudeme muset nikde nahánět podruhé. Jsem přesvědčený, že to řada lidí pochopí,“ dodal.