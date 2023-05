Ty umřeš, bila dívka svou kamarádku. Policie ji obvinila z ublížení na zdraví

„Pokud znalecký posudek potvrdí, že mohla dívka narozená v roce 2005 utrpět těžkou újmu na zdraví, bude případ překvalifikován na závažnější trestný čin,“ řekla mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.

Napadení mladé dívky v závěru ledna přihlížela skupina dalších mladistvých, útok si i natáčeli. Záznam pak koloval po internetu. Útočnice oběti uštědřila rány pěstí a kopance do břicha, hrudníku, hlavy i obličeje, k tomu ji tahala za vlasy nebo šlapala na hlavu.

„Moc mě to bolí,“ naříkala napadená dívka. „A jak moc, chudinko,“ ptala se ironicky agresorka. „Ne, ty prostě umřeš,“ přidala později. Přihlížející útočnici podporovali.

MF DNES agresorku, které by mělo být patnáct let, krátce po zveřejnění videa vypátrala. „Byla to moje nejlepší kamarádka a začala mi nadávat, že šlapu s Němcema. Tak jsem ji začala mlátit. Zasloužila si to,“ vysvětlila svoje jednání.