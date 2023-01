Vypátrali jsme brutální agresorku z Ústí. Kamarádka si kopance zasloužila, říká

„Byla to moje nejlepší kamarádka a začala mi nadávat, že šlapu s Němcema. Tak jsem ji začala mlátit. Zasloužila si to,“ vysvětluje až překvapivě ochotně patnáctiletá Romka Rozálie Kočková, která bydlí nedaleko od místa incidentu.

Dvacet kopů do hlavy, šlápnutí na hlavu. Kopance do břicha, do holení. „Ona má teď nastoupit do dětského domova, nechodila do školy, měla absenci,“ popisuje dívku její kamarád, který žije v ghettu v Krásném Březně, čtvrti Ústí nad Labem. „Už před týdnem ji chtěla zbít,“ doplňuje druhý.