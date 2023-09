Muzeum v Mostě má nového šéfa, chce se zaměřit na historii zaniklé čtvrti

„V hlavě mám řadu plánů, ale nejprve se musím seznámit s celkovým provozem muzea. V každém případě se na své nové působiště velice těším a doufám, že budeme pro návštěvníky co nejvíce atraktivní,“ řekl Vavroch.

Kromě zákonné péče o sbírky a edukativních projektů v podobě výstav, přednášek a dalších akcí se chce zaměřit na zpracování historie zaniklého Mostu, tedy čtvrti, která musela ustoupit těžbě uhlí.

„Je dlouhodobá poptávka po zpracování historie města s důrazem na zaniklý Most. To by mělo být naším projektem číslo jedna, neboť máme jako muzeum potenciál skrze minulost spoluutvářet identitu Mostečanů,“ předestřel Vavroch.

Pokud k tomu budou příznivé podmínky, mohla by vzniknout zcela nová expozice. Určitou překážkou však může být nedostatek exponátů. „Určující bude, zda se v depozitáři nachází dostatek vhodných sbírkových předmětů, na kterých lze takovou expozici postavit. Respektive, zda nebudou vyžadovat nákladné restaurování,“ zmínil Vavroch s tím, že muzeum si může pomoci audiovizuální technikou, která chybějící předměty nahradí či doplní.

28. října 2021

Právě moderní technologie chce nový ředitel využívat v ještě větší míře než dosud. „Dnešní doba pracuje s moderními technologiemi. Patří sem nejrůznější projekce, hologramy či virtuální realita, zvukové ukázky, opatřování exponátů QR kódy atd. Mostecké muzeum tyto nástroje používá, ale je mým přáním, aby to bylo ve větší míře.“

V investicích chce navázat na projekty, které začal jeho předchůdce. „Probíhá komplexní rekonstrukce depozitářů a v nejbližší době nás čeká výměna výtahu pro veřejnost,“ uvedl Vavroch.

V památkově chráněné nádražní budově v Louce u Litvínova by pak mělo vzniknout nové muzejní detašované pracoviště. Má tam být expozice zaměřená na železniční dopravu.

„Velký potenciál má také rozsáhlá muzejní zahrada, kde by mohlo vzniknout arboretum, altán či venkovní učebna. Byl bych rád, pokud bychom se stali pevnou součástí veřejného prostoru. Ale to už je projekt do vzdálené budoucnosti,“ dodal k plánům nový ředitel.

Vavrocha do funkce jmenovala krajská rada, a to na dobu určitou do 30. září 2029 s možností prodloužení na neurčito. Na pozici střídá Michala Soukupa, který muzeum řídil osm let. Odešel na vlastní žádost. „Byl jsem tu dost dlouho a je čas se posunout,“ uvedl Soukup.