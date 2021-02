Mostecký magistrát ukončil výkup bytů, lidé většinou nabízeli ty nevhodné

Po necelých dvou letech ukončil Most projekt výkupu bytů, které následně nabízel obyvatelům jako sociální bydlení. Za nečekaným krokem stojí minimální nabídka bytů, které by splňovaly podmínky nastavené magistrátem. Radnici se jich do svého vlastnictví podařilo od roku 2019 získat jen osm.