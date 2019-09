Mostecký magistrát začne od soukromníků kupovat byty pro sociálně slabé

„Přesné lokality, velikost bytů a další bližší detaily nelze zatím sdělit. I proto, že o jejich odkupu budou rozhodovat až za týden mostečtí zastupitelé,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Klára Vydrová.

Dodala, že nabídek k odkupu bytů přišlo na radnici víc. „Většina z nich však nesplňovala podmínky pro dotační tituly, protože se nacházela ve vyloučených lokalitách,“ doplnila.

Plán na výkup soukromých bytů zpět do rukou města schválilo vedení Mostu už na jaře. Na letošek si pro tuto akci vyčlenilo z rozpočtu pět milionů korun s tím, že v dalších letech může částka narůstat.

Záměrem je podle primátora Jana Paparegy (ProMOST) „očistit“ město od spekulantů a získat zpět určitý bytový fond.

Most patří do skupiny severočeských měst, která drtivou většinu svých bytů před lety prodala do soukromých rukou a nyní čelí nájezdům nepřizpůsobivých a problémových obyvatel, kteří se sem sestěhovávají ze všech koutů republiky i Slovenska a které sem kvůli snadnému zisku posílají vlastníci bytů, již sami mají bydliště v jiných krajích.

Byty budou také pro oběti byznysu s chudobou

„Rádi bychom občanům našeho města zprostředkovali solidní bydlení za přijatelné peníze. Mohou to být matky samoživitelky, senioři, ale i navrátilci z vězení nebo oběti byznysu s chudobou,“ vysvětlil primátor.

„Podmínkou je, že obyvatelé bytů musí řádně platit a dodržovat pravidla. Docházet za nimi budou sociální pracovníci, kteří s nimi budou pracovat, takže se dá předpokládat, že se jejich život zlepší,“ dodal primátor.

Hlavní myšlenkou současného postupu je, aby lidé, kteří mají nízké příjmy, dostali bydlení za přijatelné peníze. Na výkup bytů bude Most do konce října žádat ještě i o dotaci, která může u sociálních bytů dosáhnout až sta procent kupní ceny. Hodnotu bytu určí vždy znalecký posudek.

Magistrát stanovil i další podmínky, za kterých městská společnost Mostecká bytová může nemovitost odkoupit. Mimo jiné musí být ve velikosti 1+1 až 3+1 v kterékoliv části města s výjimkou velkých sídlišť, jako je například Chanov, Podžatecká - jih, Liščí nebo Skřivánčí Vrch, nesmí být zatížená dluhy a musí být ihned obyvatelná.