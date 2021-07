Soud změnil názor na expolitikovy pomluvy, označil jej za průkopníka stylu

Prvoinstanční soud v rámci opakovaného hlavního líčení došel k závěru, že skutek se sice stal, ale není trestným činem.

„Soud po zvážení všech okolností konstatoval, že je zcela logické, že poškozená podala trestní oznámení, protože i vzhledem ke svému postavení musela situaci řešit rychle a razantně, avšak přece jen lze říci, že jednání obžalovaného, jakkoli bylo promyšlené a amorální, nedosahuje takové intenzity, aby mohlo být posouzeno jako trestný čin. Soud proto obžalovaného obžaloby zprostil,“ stojí v usnesení soudkyně Jitky Neterdové, které má iDNES.cz k dispozici.

Odvolací krajský soud dříve ve svém rozhodnutí o navrácení věci mimo jiné zmínil, že by první instance měla pečlivě zvážit, jestli společenská škodlivost Zelenkova jednání dosahuje takové intenzity, aby mohlo být posouzeno jako trestný čin, či zda věc neměla být řešena spíše u civilního soudu.

Jiří Zelenka, dříve výrazná osobnost hnutí Severočeši.cz, podle obžaloby v roce 2015 o Berenice Peštové (ANO) při telefonickém rozhovoru s redaktorkou ČTK řekl, že uplácí zastupitele. Své tvrzení podle spisu navíc o několik měsíců později obhajoval v pořadu České televize 168 hodin.

To vše v přesvědčení, že Peštová stojí za schůzkou, na níž po rozpadu městské vlády (koalice Severočechů Most, komunistů a ANO) politici ANO, Sdružení Mostečané Mostu a KSČM nabízeli zastupiteli Severočechů Most Jiřímu Švábovi výhody za podporu nové koalice. Byť se jí Peštová nezúčastnila. Šváb setkání nahrával a Zelenka následně záznam předal médiím a policii.

Peštová, jež je v Mostě stále zastupitelkou a působí i jako náměstkyně ministra životního prostředí, vždy tvrdila, že o setkání neměla nejmenší tušení.

Kauza nicméně stále nekončí, protože padla odvolání. Podal ho státní zástupce, Peštová coby poškozená a paradoxně i sám Zelenka. „Neztotožňuji se s odůvodněním soudu,“ vysvětlil svůj postup.

Průkopník nových forem chování

Soudkyně se v rozhodnutí opřela jak do Zelenky, tak celé nejen mostecké politické scény.

„Bohužel soud musí konstatovat, že v průběhu trestního řízení došlo k velkým změnám v chování osob, které představují politickou reprezentaci, a to dokonce na celostátní úrovni. Způsob politické ‚nekultury‘, kterou se již několik let zabývá Okresní soud v Mostě v rámci komunální politiky, se zcela zjevně stává společenskou normou a obžalovaný se tak svým způsobem může považovat za průkopníka nových forem chování mezi politickými protivníky,“ uvedla Neterdová.

„Je dnes již skutečně téměř normou, že političtí reprezentanti se zcela bez skrupulí osočují z chování, které hraničí s trestnými činy, případně je daleko za hranicemi morálky, aniž by svá tvrzení byli schopni doložit čímkoli jiným, než svými slovy a čekají, jak situace dopadne,“ dodala.