Kvůli kauze pomluvy a úplatků v Mostě se soud musí ponořit do politiky

Opakovaný proces nařídil krajský soud, který první verdikt zrušil a kauzu vrátil na začátek.

Jiří Zelenka, dříve výrazná osobnost hnutí Severočeši.cz, podle obžaloby v roce 2015 o Berenice Peštové (ANO) při telefonickém rozhovoru s redaktorkou ČTK řekl, že uplácí zastupitele.

Své tvrzení podle spisu navíc o několik měsíců později obhajoval v pořadu České televize 168 hodin.

To vše v přesvědčení, že Peštová věděla o schůzce, na níž po rozpadu městské vlády (koalice Severočechů Most, komunistů a ANO) politici ANO, Sdružení Mostečané Mostu a KSČM nabízeli zastupiteli Severočechů Most Jiřímu Švábovi výhody za podporu nové koalice.



Šváb tehdy setkání nahrával a Zelenka následně záznam předal médiím a policii.

Podle žalobce i pozdějšího rozsudku mosteckého soudu se Zelenka na adresu Peštové takto vyjadřoval, ačkoli ona sama na schůzce nebyla a on neměl žádný důkaz, že by jednání organizovala nebo o něm věděla. Sama Peštová tvrdí, že o schůzce neměla tušení.

Podle krajského soudu, který vyhověl Zelenkovu odvolání, v Mostě poměrně výrazně zanedbali dokazování. Zmiňuje přitom třeba subjektivní stránku.

„Soud prvního stupně zcela bezdůvodně zamítl návrhy na doplnění dokazování, kterými mohl zjistit skutečné postavení poškozené v hnutí ANO v Mostě v rozhodnou dobu a jak její postavení mohl vnímat obžalovaný, což má zásadní vliv na posouzení subjektivní stránky,“ stojí v usnesení krajského soudu.

Podle usnesení je pro uznání viny obžalovaného potřeba zcela jednoznačně dokázat, že Peštová o jednání mezi politiky skutečně nic nevěděla, což se v původním hlavním líčení nepodařilo.

„V novém řízení bude na soudu prvního stupně, aby objasnil skutečné postavení poškozené, zda obžalovaný mohl být subjektivně přesvědčen o jejím zapojení do přetahování členů za slíbené benefity a zda lze bez pochybností vyloučit, že by o schůzce a jejím obsahu věděla,“ stojí dále v dokumentu.

Soud musí vyslechnout primátora i další mostecké politiky

Krajský soud proto nařizuje vyslechnout celou řadu svědků. Například primátora Jana Paparegu, jeho náměstka Marka Hrvola (oba jsou dnes v hnutí Pro MOST) a další známé zdejší politiky, jako je třeba poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

První instance si bude muset vyžádat i zvukový záznam z konkrétního jednání zastupitelů z roku 2015 kvůli vystupování Peštové.

Výslechu se nevyhne ani sám Zelenka či tři aktéři schůzky, kteří přišli za Jiřím Švábem s nabídkami a u nichž krajský soud poukazuje na rozpory ve výpovědích.

„Chci poděkovat soudcům krajského soudu, protože tomu případu museli vzhledem k velikosti spisu věnovat opravdu hodně času. Je vidět, že poznali, co se tehdy všechno stalo,“ komentoval rozhodnutí pro MF DNES Jiří Zelenka, jemuž mostecký soud původně kromě 300tisícového peněžitého trestu nařídil také zaplatit Peštové 50 tisíc.

Video ze soudu s Jiřím Zelenkou z prosince 2017:

VIDEO: Bývalý zastupitel Zelenka čelí obžalobě za pomluvu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Myslela jsem si, že to po čtyřech letech spěje k nějakému konci, ale není to tak. Budu muset pokračovat dál, abych očistila své jméno,“ sdělila Berenika Peštová.

Krajský soud o vrácení případu rozhodl už v červenci, jak již dříve informovala MF DNES. Stalo se tak ovšem při neveřejném zasedání, tudíž soud svůj verdikt nijak nekomentoval. Několik měsíců pak trvalo vypracování usnesení a jeho rozeslání účastníkům řízení. Proto jsou konkrétní důvody vrácení kauzy k dispozici až nyní.