Případ pomluvy náměstkyně ministra Brabce bude muset soud řešit znovu

Portál iDNES.cz to zjistil z justiční databáze, kde stojí: „Rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání.“

Protože krajský soud rozhodl neveřejně, důvody rozhodnutí blíže nekomentuje. Může tak učinit, až když všem účastníkům řízení dorazí písemná podoba verdiktu.

Krajský soud se případem zabýval na základě Zelenkova odvolání. V Mostě dostal někdejší mostecký radní a výrazná osobnost hnutí Severočeši.cz za pomluvu loni v červnu peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun.

Soud mu zároveň nařídil zaplatit přímo Peštové (ANO) 50 tisíc.

Zelenka o Peštové podle obžaloby před necelými čtyřmi lety při telefonickém rozhovoru s redaktorkou ČTK řekl, že uplácí zastupitele.

Vést ho k tomu mělo přesvědčení, že domluvila schůzku, na níž po rozpadu městské vlády (koalice Severočechů Most, komunistů a ANO) politici ANO, Sdružení Mostečané Mostu a KSČM nabízeli zastupiteli Severočechů Most Jiřímu Švábovi byt či jisté funkce.

Zelenka záznam předal novinářům a obrátil se také na policii

Šváb tehdy setkání nahrál. Záznam měl dokazovat, že mohl získat výhody za podporu nové koalice. Zelenka záznam předal novinářům a obrátil se také na policii. V přesvědčení, že za celou „přetahovací politickou akcí“ stojí Peštová, protože bez ní se podle něj v ANO nic neodehrálo, se telefonicky spojil například s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

Podle obžaloby mu řekl, že pokud nebude Peštová do tří dnů odvolána z rady města, zkontaktuje média a zničí tak hnutí v Ústeckém kraji. Sám Brabec v minulosti před mosteckým soudem vypověděl, že byl v šoku, jakým tónem s ním Zelenka mluvil.

Redaktorce ČTK Zelenka na konci září 2015 údajně sdělil: „Řekl jsem mu, Berenika Peštová uplácí zastupitele, zastav to. Máš do pátku čas. Jestli ne, tak bude problém, protože to zveřejním. Tři dny předem věděl pan ministr, že Peštová uplácí. Neudělal s tím nic, naopak jim to schválil.“

Příspěvek pro Českou televizi byl sestříhaný, hájil se Zelenka

Později se podle obžaloby obdobně vyjádřil také v pořadu 168 hodin. Zelenka se před soudem hájil, že příspěvek pro Českou televizi byl sestříhaný. Ohledně ČTK pak obhajoba také zmiňovala, že redaktorka nemá vyjádření nahrané. „Soud nemá důvod nevěřit redaktorce ČTK v kontextu dalších důkazů, které byly v této věci provedeny,“ uvedla však loni mostecká soudkyně Jitka Neterdová.

Naplno se ztotožnila s obžalobou, v níž se píše, že Zelenka „nedisponoval žádnou relevantní informací o tom, že (Peštová) schůzku schválila či zorganizovala či o jejím konání věděla a jednal tak s cílem poškodit ji v zaměstnání, v osobním životě, zdiskreditovat ji před širokou veřejností.“

Peštová vždy tvrdila, že o žádné schůzce nevěděla. Podle ní Zelenkovi vadilo, že se mu dokázala postavit a nesouhlasit s ním.

