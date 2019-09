Most chce hledat lidi, kteří zneužívají dávky, ustanovil kontrolní výbor

Nový výbor odsouhlasili zastupitelé napříč politickým spektrem.

„Jsem velmi rád, že došlo k politické shodě na zřízení tohoto výboru. Chceme zamezit zneužívání sociálního systému a výskytu negativních jevů na území města Most,“ řekl primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST).

„Dávky by měli dostávat jen lidé, kteří je skutečně potřebují. Vnímám zřízení výboru pro naše město jako naprosto nezbytné,“ dodal primátor s tím, že hlavní náplní výboru bude sběr podnětů od zdejších obyvatel a zastupitelů.

V oblasti sociální politiky bude aktivně spolupracovat s městskou a státní policií a úřadem práce. Výbor by se měl věnovat i těm, na které negativní vlivy působí.

Sedmičlenný výbor má fungovat do roku 2022, tedy po dobu volebního období současného vedení Mostu, a jeho úkolem bude získané podněty převádět co nejdříve do praxe.

Zastupitelé doufají, že se nový orgán stane účinným nástrojem

„Výbor bude zastupitele také informovat, jak daná opatření fungují a jaké mají důsledky,“ nastínil hlavní směřování radní a čerstvý předseda výboru Jiří Nedvěd (ProMOST).

Všichni zastupitelé doufají, že se nový poradní orgán stane účinným nástrojem boje proti zneužívání sociálního systému.

„Doufám, že se ukáže jako účinná a důležitá část městské administrativy, která se začne neprodleně zabývat největším problémem města,“ uvedl zastupitel a člen komise pro prevenci kriminality Daniel Drtík (ODS).

„Všichni tušíme, že by to mělo být nejdůležitějším tématem města. Doufám, že výbor bude akční a bude mít rozsáhlou podporu zastupitelů,“ doplnil Drtík.