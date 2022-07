Další posily v problémové lokalitě. Na mosteckou čtvrť dohlížejí správci

Dvoučlenná hlídka mužů v černém s nápisem Správce lokality na zádech právě zjišťuje stav ženy ve středních letech, která to notně přehnala s alkoholem, a řeší s ní, zda je schopná se dostat bezpečně domů.

I to patří k náplni práce takzvaných správců lokality, kteří letos poprvé během letních prázdnin kontrolují mosteckou lokalitu Stovky. Ta se v posledních letech potýká s velkým počtem problematických sociálně slabých obyvatel.

Jakmile je hezké počasí, začne to v okolí činžovních domů „žít“ víc než v samotných bytech. Široké chodníky a zelené plochy před domy obsadí halasné skupinky dětí, které plochy využívají jako hřiště, nebo partičky mladých, kteří piknikují na trávě mezi stromy, či živě diskutující hloučky starších, posedávajících na opěrných zídkách.

„Hlavně v letních měsících máme s tímto místem problém, který nedokážeme se stávajícím počtem lidí vyřešit,“ říká Jaroslav Hrvol, ředitel městské policie v Mostě.

S vedením radnice se proto městská policie domluvila na posílení pěší hlídkové a preventivní činnosti, aby byl v této části centra města během prázdnin větší pořádek.

„Správci lokality se zaměřují i na to, aby zde lidé nedělali nepořádek, nevynášeli velkoobjemový odpad ke kontejnerům, aby si na veřejnosti neaplikovali drogy nebo aby bezdomovci nevcházeli do otevřených domů a tam neobtěžovali,“ doplňuje ředitel.

Správci jsou externí spolupracovníci strážníků, kteří dělají podobnou práci jako již zavedení asistenti prevence kriminality. Nemají tak žádné zvláštní pravomoci a v případě závažnějšího problému kontaktují dispečink městské policie, která teprve zasáhne.

V lokalitě bloků Stovky, tedy na třídě Budovatelů až po ulici Josefa Skupy, v parku Střed a okolí, se pohybují od 10 do 22 hodin.

Přestože jsou Stovky rozlohou největší problémovou lokalitou města, paradoxně podle statistik nepatří k místům, kde by mostečtí strážníci zasahovali nejčastěji. Oznámení od veřejnosti na problémy odtud tolik nepřichází. A většina z oslovených místních si nestěžuje ani tak na hluk jako na nekonečný nepořádek.

I když jsou před bloky domů podzemní kontejnery na tříděný a komunální odpad, mnoho posedávajících je nevyužívá a různé obaly od jídel či pití nechávají ležet tam, kde jim vypadnou z ruky.

„Nikdo tady neuklízí. A když už uklidí, tak je tu hned zase bordel,“ říká skoro sborově jeden z hloučků na hlavní třídě. Na otázku, kdo ten neustálý nepořádek dělá, ale odpověď nemají.

Město plánuje dotazníkové šetření

Relativně čisto je v jednom z vnitrobloků. „My si to tady hlídáme a uklízíme. Nepořádek tady dělají hlavně narkomani, kteří vyhazují věci z oken,“ ukazují k jednomu z bytů dvě slečny, které si přišly také posedět ven.

„Je znát, že to tu kluci hlídají,“ všímá si kontrolních hlídek i pětatřicetiletý otec deseti dětí, kterého další hlídka, jež se tu pohybuje, upozorňuje, že nesmí na veřejnosti popíjet pivo. I přes tuto výtku muž, stejně jako většina místních obyvatel, správce lokality vítá. Ve Stovkách žije se svou rodinou rok, poté co se museli vystěhovat z bytu v ulici M. G. Dobnera. Přesto moc nevěří, že se to obrátí k lepšímu.

„Činnost správců lokality vyhodnocujeme každý týden na koordinační poradě. Stále sbíráme poznatky a řešíme, co je třeba udělat lépe, aby se tu lidé cítili bezpečněji. Spolupráce mezi městkou policií a správci funguje zatím dobře,“ popisuje dosavadní poznatky mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).

Město se chce v následujících dnech zaměřit hlavně na vytváření nepořádku u podzemních kontejnerů. „V této oblasti je potřeba ještě zapracovat. Ale i to chceme zlepšit,“ zmiňuje primátor s tím, že na začátku srpna by město chtělo v místě udělat dotazníkové šetření, aby sami občané řekli, jak se aktuálně v lokalitě cítí.

V některých sociálně vyloučených lokalitách Mostu také již druhým rokem běží program Pod ochranou města, který funguje na principu doporučování a intenzivní spolupráce mezi městem a vlastníky bytů. Město ho postupně plánuje rozšiřovat na další místa včetně problémových Stovek.