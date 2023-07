Most láká na olympijský festival u jezera, cestující MHD sveze doubledecker

„Autobus jsme pořídili kvůli posílení dopravy města Most i pro zatraktivnění MHD u nás. Věříme, že jezero Most objeví i díky olympijskému festivalu řada lidí z České republiky,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMOST).

„Jezero je unikátní co do kvality vody, málokdy se vidí tak čistá. Bylo napuštěno v roce 2014 a v posledních letech jsme do zázemí investovali sto milionů korun. Je to pro nás významná šance zlepšit povědomí o regionu. Olympijský festival je pro nás nejlepší možnost ukázat, že se lokalita mění,“ podotkl Hrvol.

Jezero vzniklo v místě bývalého hnědouhelného lomu, kterému musel ustoupit starý Most.

„Rozhodli jsme se, že festival by měl mít ještě hlubší myšlenku. Chceme lidem ukázat nové místo, které neznají a které je zajímavé i z principu trvalé udržitelnosti, z hlediska ochrany životního prostředí, rekultivované a krásné. Už teď nabízí skvělé podmínky pro sportování,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

„Je to pro nás důležité i z pohledu zdatnosti dětí. V Ústeckém kraji patří statistiky k nejhorším, o to větší důvod uspořádat festival právě tady,“ doplnil.

Festival odstartuje 25. července 2024. U Jezera Most vznikne obří fanouškovská zóna pro sledování olympijských her a po svém návratu z Paříže sem čeští olympionici zamíří.

Lidé si budou moci také vyzkoušet na padesát různých sportů, a to pod dohledem trenérů a olympioniků.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova zakoupil dva 15 let staré doubledeckery za 734 tisíc korun. Podle stránek seznam-autobusu.cz jezdily předtím u berlínského dopravního podniku. Jeden z autobusů nedávno otestoval bývalý vynikající veslař Ondřej Synek. Následně si vyzkoušel i hladinu jezera.