Seniory ze zámku Milešov čeká stěhování, kraj chce památku prodat

„Zámek není v dobrém stavu a postupně bychom ho opustili. Zřejmě ještě letos bychom 40 klientů převedli do terezínského domova pro seniory firmy SeneCura, který má ještě volné kapacity. To je blízko i pro zaměstnance. Zbylé seniory bychom převedli do dalších našich zařízení na Litoměřicku,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

Plán zcela opustit Velemín ale ještě není definitivní. Radnice totiž udělala změnu územního plánu kvůli stavbě nového zařízení.



„Počet klientů není takový, abychom do toho investovali 150 milionů, to si kraj teď ani nemůže dovolit. Nicméně vzhledem k tomu, že populace stárne, se situace může změnit a můžeme se k tomu plánu třeba do pěti let vrátit,“ sdělil Kulhánek.

Oficiální stanovisko kraje o změně plánu tak velemínský starosta Petr Křivávek (SNK pro Velemínsko) zatím nemá. Kvůli plánované stavbě ale zdejší radnice prodala minulému vedení kraje pozemek s cenou jedné koruny za metr čtvereční.

„Kupní smlouva na 8 700 metrů byla uzavřena loni 20. června. Hodnota pozemku je mezi 8 až 10 miliony, kraj pozemky získal za 8 700 korun. Byl to náš reciproční příspěvek na tuto investici, aby lidé měli práci. V domově pracuje asi 60 lidí a z nich je 50 našich,“ uvedl Křivánek.

Náměstek: Nevíme, zda se prodej podaří

Zámek na místě hradu ze 14. století tvoří starý jednokřídlový objekt a novější čtyřkřídlová budova. V přízemí jsou arkády, v některých sálech se dochovala štuková výzdoba. Kraj ho každopádně nabídne k prodeji.

„Je to historická památka, její využití je limitované a nevíme, zda se prodej podaří. Je to podobná situace jako u zámku v Liběšicích, kde byl domov pro seniory a nedaří se nám ho prodat. Pokud se to nepovede ani v případě Milešova, budeme hledat jiné využití,“ podotkl Kulhánek.

Kraj počítá s tím, že zámek opustí nejpozději do konce roku 2023. „Byli bychom ale rádi, kdyby se to podařilo už v příštím roce, aby to nestálo další náklady,“ dodal Kulhánek.