Matiční ulice název nezmění, zastupitelé zamítli návrh nového obyvatele

„Důvodů je několik. Slovo ‚matiční‘ má historický původ a odkazuje na život a existenci české menšiny v Ústí. Je to například připomínka zdejší matiční školy. Pro spoustu lidí, kteří zde žijí, by změna navíc znamenala spoustu nepříjemností, museli by si měnit všechny své osobní doklady,“ řekla starostka obvodu Yveta Tomková.

Proti změně byl také náměstek primátora města Pavel Tošovský, který v době, kdy do Matiční jezdili protestovat politici z celého světa, byl neštěmickým starostou.

„Se změnou jména Matiční ulice vůbec nesouhlasím, nejdřív jsem si myslel, že je to vtip. Název Matiční je staročeský název. Byly matiční školy, byla Matice česká. To, že pár uřvaných aktivistů z toho udělalo celoplanetární kauzu, nemůže znamenat, že Matiční vymažeme z povrchu zemského. Ta tam zůstane,“ řekl Tošovský.

Návrh na změnu jména poslal radnici Martin Manič, který se nedávno přistěhoval do rohového rodinného domu v Matiční ulici.

„Slyšel jsem, že se stejně bude přejmenovávat, tak jsem to chtěl zkusit a navrhl, aby se ulice jmenovala po mém prapradědovi, který má stejné příjmení jako já a kterého tak chci uctít,“ řekl k tomu nedávno navrhovatel.

„Že můj návrh neprošel? Nevadí mi to, i když je pravda, že mě to stálo spoustu úsilí. Proto se už v budoucnu nebudu o nic obdobného pokoušet,“ komentoval rozhodnutí zastupitelů.

Činžáky chce radnice zbourat

Matiční ulice je dlouhá sotva 200 metrů a je rozdělená výpadovkou z Ústí na Děčín. Název nese po nedaleko vybudované první české škole na Ústecku. O vzdělávací ústav v tehdy samostatném Krásném Březně se zasloužila v roce 1896 Ústřední matice školská. Nedaleké významnější Ústí, které bylo taktéž většinově německé, mělo českou školu až o 22 let později.

Devastace lokality začala už v 70. letech 20. století. Někteří místní byli nastěhováni na nové ústecké sídliště a na jejich místo přicházeli do starých činžáků Romové. Nakonec neštěmická radnice do činžáků v Matiční sestěhovala neplatiče nájemného.

Ve druhé polovině 90. let obvodní radnice rozhodla o stavbě plotu oddělujícího činžáky a rodinné domy starousedlíků, kteří si stěžovali na hluk a nepořádek. Plot stál od 13. října do 24. listopadu 1999, zbourán byl po celosvětové kritice ochránců lidských práv.

Dnes jsou činžáky v Matiční ulici opuštěné a jejich vchody zazděné. Město rozhodlo o demolici dvou z nich, o osudu třetího jedná s Českými přístavy.

„Nyní se bude situace jen zlepšovat. Budeme se snažit domluvit i s Českými přístavy, aby svoji budovu zbourali, nebo ji městu převedli za nějaký jiný pozemek. V ulici už máme krizové byty a před několika dny se nám podařilo domluvit s majiteli sousední nemovitosti. Město jejich dům koupí za odhadní cenu, tedy 895 tisíc, a budeme hledat peníze na opravu tohoto domu,“ dodal Tošovský.