Petice požaduje zoopark a kanál pro kajakáře. Nereálné, odmítá Litvínov

Peticí se budou zabývat městští zastupitelé na svém příštím jednání. Na základě stanovisek jednotlivých odborů radnice jim ale radní nedoporučují petici vyhovět.



„Vybudování zooparku by vyžadovalo nejen mnoho finančních a technických prostředků, ale i rozsáhlý areál. A zároveň také trvalou péči specialistů. To není aktuálně ani do budoucna v silách a prioritách města,“ upozorňuje tajemnice městského úřadu Eva Hojdarová.

Dokument se 108 podpisy odevzdal na městském úřadě už v září petiční výbor zastoupený Jiřím Marešem, který podpisovou akci spustil na začátku června. Inspirací mu byly procházky přírodou v okolí Litvínova v době jarní vlny koronaviru.



Signatáři dále podali podněty i na vznik srubů s občerstvením, lanového městečka pro děti, příměstského tábora či k využití suchého koryta potoka coby kanálu pro kajakáře.

Pro svůj negativní postoj k petici má vedení města i další argumenty. V tuto chvíli je totiž připravena nákladná rekonstrukce cyklostezek a hráze nádrže Nová voda, kolem níž vedou. I s ohledem na nestabilní podloží lokality přitom město musí s podobnými investicemi počítat i v budoucnu.

Vybudování kanálu pro kajakáře v suchém korytě u nádrže je pak podle litvínovské radnice zcela nereálné. „Nejde o vyschlé koryto, ale o přívodní odpadní koryto Bílého potoka, které navazuje na bezpečnostní přeliv na koruně hráze. Jde o vodní dílo, které má ochrannou funkci při povodních,“ vysvětlila tajemnice.

„Když se vzedme hladina Bílého potoka, voda přes přepad odtéká tímto korytem do parku Nové Záluží, který je záplavovým územím. Kanál tedy nelze zavodnit, protože by logicky celý park byl pod vodou,“ dodala.