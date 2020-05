Zpřístupněte oboru pronajatou Chrenkovi k lovu, vyzývá Litvínov státní lesy

O zpřístupnění obory usilují obce už od roku 2013. Právě tehdy si území na deset let pronajala společnost Zámek Koloděje.

Soukromá společnost do té doby volně přístupný kout hor v těsném sousedství přehrady Fláje zcela uzavřela a využívá ho ke komerčnímu lovu. Turistům dovolí do obory vstoupit jen na několik hodin během vybraných dnů.

„Opakovaně vyvoláváme schůzky a jednáme s Lesy České republiky, aby oboru otevřely pro veřejnost víc. Výsledkem jsou však zatím jen jednotlivé dny,“ řekla litvínovská starostka Kamila Bláhová (ANO), již zastupitelé na své poslední schůzi pověřili jednáním s ministerstvem zemědělství.

Od něj si chce nechat město zpracovat právní výklad, zda má vlastník obory – Lesy ČR, nebo nájemce – společnost Zámek Koloděje právo vstup do obory zakazovat či omezovat.

Při jednání se chce město odvolat i na dřívější názor ministerstva, kdy řešilo podobný problém v jižních Čechách se Schwarzenberskou oborou a kde rozhodlo pro zpřístupnění veřejnosti. Navíc lesní zákon až na pár výjimek umožňuje pohybovat se v lese volně.

Lesy uzavření zdůvodňují chovem zvěře. „V některých obdobích – při shazování paroží, kladení mláďat nebo říji – potřebuje zvěř naprostý klid. Proto tak jako i v jiných oborách do tohoto prostoru omezujeme vstup,“ uvedla mluvčí státních lesů Eva Jouklová.

„Kromě toho se nám také v posledních letech daří právě ve flájské oboře chov velmi plachého a vzácného tetřívka obecného, jehož populace se tak postupně rozšiřuje. Ve svém teritoriu potřebuje klid, i to je jeden z důvodů, proč oboru uzavíráme. Tedy klidový režim,“ dodala Jouklová.

Smlouva současnému nájemci končí v roce 2022. Pro Litvínov i okolní obce je to větší příležitost otevřít diskusi, která by mohla do budoucna provoz téměř dva tisíce hektarů velké obory upravit.

Obora se letos otevře jen třináct dní

„Jestli je teď něco smluvně dané na deset let, a pokud současný nájemce neudělá něco ze své vůle, nejsou páky něco měnit. Je nutné ale vyvinout aktivitu, aby se to do budoucna změnilo,“ potvrdil starosta Meziboří Petr Červenka (ČSSD), který také za otevření obory poslední roky bojuje.

„Po uplynutí nájemního vztahu vyhlásíme standardní výběrové řízení. Pokud stávající nájemce splní všechny podmínky, může uplatnit opční právo,“ doplnila Jouklová s tím, že nevylučují ani změnu v užívaní honitby.

Zda se tedy za dva roky města na úpatí Krušných hor opět dočkají přirozeného propojení s obcemi na návrší, ukážou až další vyjednávání.

„Je to kus krásné přírody, který je pro nás momentálně nepřístupný. Na druhou stranu je opravdu potřeba zajistit i zájmy přírody. Není to tedy jen černobílý problém,“ poukázala na složitost problému Bláhová.

Letos se flájská obora, jež byla založena už v 18. století Valdštejny, turistům otevře ve dnech 3.–7. července, 26.–29. října a 14.–17. listopadu vždy od 10 do 15 hodin. Kromě tetřívka zde žije například čáp černý či výr velký.