Lepší by bylo Mostecko. Obce a kraj tlačí na těžaře kvůli zpracování lithia

Společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, od roku 2015 vytipovala 21 lokalit, kde by se dal závod postavit. Detailnímu posouzení byly nakonec podrobeny čtyři: bývalý Důl Herkules, Důl Kohinnor, lokalita Lesní brána a právě průmyslová zóna Dukla.

Jako nejvhodnější se podle Geometu ukázala Dukla. „Připravili jsme o tom souhrnný materiál a dokument jsme předali starostům,“ uvedl Ladislav Štěpánek z Geometu po setkání se starosty, které se odehrálo tento týden.

V dokumentu jsou například popsány důvody, proč jsou některé ze zvažovaných lokalit pro zpracovatelský závod nevhodné, ať už kvůli velikosti, nebo stabilitě území. To je třeba případ Lesní brány.

„S ohledem na senzitivnost některých technologických celků a na stabilitu podloží na straně jedné a extrémní nesourodost materiálů použitých při tvorbě výsypek včetně velmi komplikovaného podzemního hydroekologického režimu na straně druhé neexistuje záruka, že nedojde ke zmaření mnohamiliardové investice,“ stojí v dokumentu.

Starostové se spolu se zástupci kraje, vlády a společnosti Geomet sešli v týdnu na pracovní schůzce, kde po těžařích znovu požadovali konkrétní informace nejen o výběru lokality pro zpracovatelský závod v Újezdečku, ale i o samotné těžbě a dopravě.

„Stále trvá, že nemáme dostatek informací. Stále (těžaři) nebyli schopni dostatečně vysvětlit, proč má zpracovatelský závod vyrůst zrovna v Újezdečku. A také proč je plocha podstatně větší, než bylo původně představeno,“ komentoval setkání hejtman Jan Schiller (ANO).

Kraj drží v jednání velmi silnou kartu. Když nebude „po jeho“, nemusí souhlasit s takzvanou aktualizací zásad územního rozvoje, což těžaři pro výstavbu závodu potřebují.

„Navrhli jsme jednu variantu, její vhodnost je potřeba detailně prověřit. Jde o lokalitu Komořany na Mostecku. Nemusel by se stavět pásový přepravník, ale bylo by nutné zrekonstruovat a asi i rozšířit železniční trať od Krušných hor. Vytěžená ruda by se dopravovala vlakem z nádraží v Dubí rovnou do Komořan,“ uvedl hejtman s tím, že další setkání je naplánováno na polovinu prosince.

„Padají návrhy na další lokality, které bychom měli prověřit. Budeme si muset k tomu nějaké věci vyjasňovat,“ podotkl Štěpánek.

Podle hejtmana bude kraj požadovat za těžbu lithia kompenzace pro občany. „Jsme připraveni kompenzovat to, že bude výstavba ovlivňovat život lidí. Historická zkušenost s těžbou hnědého uhlí není příliš dobrá, ale toto je jiná forma těžby,“ uvedl Štěpánek.

Doplnil, že se nepočítá s tím, že by závod v Česku zpracovával lithium z Německa, kde se těžba také plánuje.

Se zkušební těžbou lithia z dolu u Cínovce počítá Geomet v polovině roku 2027, s plnou pak od roku 2028. Každoročně má v plánu vytěžit téměř dva miliony tun rudy, ze které vyrobí přibližně 23 tisíc tun odběratelem požadované formy lithia. Celková investice do těžby se odhaduje na 14 miliard korun.