Ústecký kraj chystá aplikaci kvůli kůrovci, ukáže lidem omezení v lesích

„Po otestování pilotní verze se předpokládá ze strany kraje oslovení a zapojení dalších vlastníků lesů do této aplikace tak, aby uživatelé měli co nejvíce informací o možných omezeních. Lidé často chodí do lesů, třeba i tam, kde se kácí, a je to pro ně nebezpečné. Proto tuto aplikaci chceme,“ vysvětlila novinku náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková (ANO).

Kalamita, kterou způsobuje lýkožrout smrkový, v Česku propukla v roce 2018 a je za svým vrcholem. Na Moravě již odezněla a pod kontrolou ji mají lesníci i na Vysočině. Poslední ohnisko je v Libereckém a Ústeckém kraji.

„To, co má Morava za sebou, se v Libereckém a Ústeckém kraji začíná šířit, bohužel. Zda se situace zhorší, bude záležet i na tom, jaký bude rok. Loni se kvůli počasí narodily jen dvě generace kůrovců, pokud bude pro ně příznivější počasí, narodí se čtyři generace, a pak je to špatné,“ přiblížila náměstkyně hejtmana.

25. listopadu 2021

V připravované aplikaci budou znázorněny nejen postižené plochy, ale také síla jejich zasažení, a to od stupně 1 až po stupeň 3. Tvůrci aplikace se ale obávají, že bude horší domluvit se s majiteli menších lesních ploch.

„Ty potřebujeme kontaktovat a nevíme, jaká s nimi bude spolupráce. Když to vezmeme z druhé stránky, pokud se kůrovec u nich začne šířit, tak to ohrožuje i okolní lesy. Bohužel, tak to je,“ dodala Mejstříková.