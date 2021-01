Stromy napadené kůrovcem hrozí pádem, park zavřel cesty do soutěsek

7:26

Národní park České Švýcarsko musí nad Edmundovou a Divokou soutěskou v Hřensku co nejdříve odtěžit asi tři stovky suchých stromů. Jsou napadeny kůrovcem a hrozí jejich pád na turistické cesty nebo do plavební dráhy soutěsek. Proto jsou přístupové cesty do soutěsek až do poloviny dubna zavřené.