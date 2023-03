Lyže v Krušných horách nevydělaly, vlekaři zkusí vykrýt ztráty cyklotratěmi

„Zima byla krátká, areál jsme měli v provozu jenom 37 dní. Když je dostatek sněhu, jezdíme kolem 60, někdy i víc,“ hodnotí uplynulé týdny Ivan Soukup, vedoucí provozu areálu na Telnici nedaleko Ústí nad Labem.

Podle něj se určitě nepokryjí loňské a předloňské ztráty. „Možná budeme mít na pokrytí běžných nákladů, rozhodně to není na zalepení ztrát z minulých let. Ztráty z covidových let jsme samozřejmě ještě nedohnali a museli jsme odložit některé investice. Lidi nás kritizují, říkají, že v areálu nic nového neděláme. Ale nejdřív si na investice musíme vydělat,“ má jasno Soukup.

Řešením, jak prodloužit sezonu, by mohlo být vybudování zásobárny vody na zasněžování. Spolu s vedením obce má středisko připravený návrh na zřízení požární nádrže a rovněž zásobárny vody pro areál nad cvičnou loukou. Na samotnou realizaci zatím nemá povolení ani finance.

Peníze do rozpočtu by také mohlo přinést zavedení letního provozu lanové dráhy a vybudování cyklotras, tzv. singltrailů. „Zatím máme povolené dvě trasy, ale potřebujeme alespoň čtyři. Ještě čekáme na povolení krajského odboru životního prostředí,“ říká Soukup s tím, že vybudování tras je otázkou maximálně tří měsíců.

„Jakmile budeme mít povolení, začneme s pracemi. Zatím není jasné, jestli to stihneme ještě letos,“ vysvětluje vedoucí provozu.

Chybí technologie na výrobu sněhu

Nedostatek sněhu a málo mrazivých dnů, kdy je možné zasněžovat sjezdovky, ovlivnily sezonu i ve skiareálu Bouřňák na Teplicku.

„V provozu jsme byli zhruba 30 dní. To je proti minulým sezonám málo. Máme propad v tržbách, zatím jsme ani nedohnali ten, který vznikl v covidové době. Za jednu nebo dvě sezony to není možné. Provoz areálu dotujeme z různých jiných zdrojů,“ popisuje aktuální situaci ředitel Sport centra Bouřňák Jaroslav Andres.

I když mají dostatek zasněžovací techniky, s rozmary počasí si neporadí. „Týden zasněžujeme, pak přijde obleva a všechno je pryč. Jediným řešením je koupě technologie na výrobu sněhu, jako mají například v areálu ve středočeském Monínci,“ míní Andres.

„Navíc jsme sportovní středisko s prudkými a dlouhými svahy. Udržet celý areál v provozu je poměrně těžké,“ doplňuje ředitel.

I tady, stejně jako na Telnici, uvažují o rozšíření provozu také v letních měsících. „Letní provoz v budoucnu určitě plánujeme, ale není to otázka dvou nebo tří let. Nutné jsou větší investice,“ poznamenává Andres.

Lákají bobové dráhy, bikepark a zipline

Na nedostatek návštěvníků si během zimy nemohli stěžovat ve Sport areálu Klíny na Mostecku.

„Letošní sezona byla docela dobrá z pohledu návštěvnosti nebo tržeb. Co se počasí týká, byla naopak velmi podivná. Přesto jsme jezdili 89 dní, což není špatné číslo,“ uvádí jednatel společnosti Josef Dlouhý.

Vyrovnali se už i se ztrátami ze zimy, kdy byl areál kvůli covidovým opatřením mimo provoz. „Ztráty jsme zase tak dramatické neměli. Tím, že jsme nic neprovozovali, neměli jsme ani žádné náklady. A stejně jako ostatní jsme dostali finanční kompenzace od státu,“ zmiňuje Dlouhý.

V současné době už připravují areál na nadcházející turistickou sezonu. Největšími taháky je kromě bobové dráhy a bikeparku také zipline, kdy se odvážlivci na dvoukilometrovém laně proletí ve výšce až 130 metrů nad údolím.

„Na zipline a bobovce jsme téměř na hranici kapacit. Hodně přibývá bikerů, budeme proto upravovat některé trasy v bikeparku. Potenciál růstu je tady pořád možný,“ je přesvědčen Josef Dlouhý.