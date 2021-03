Spolek dál usiluje o singletrailové trasy v Ústí, napoprvé nápad neuspěl

„Tento druh cest vzniká v posledních letech u každého většího města napříč Českem. Rádi bychom vybudovali místo, které by napomohlo volnočasovému vyžití,“ stojí ve studii proveditelnosti, kterou vytvořili členové spolku.

Výstavba by podle nich probíhala na severní a východní straně Střížovického vrhu ve dvou etapách, přičemž trasy nebudou zasahovat do stávajících pěších cest. V první fázi by šlo o vytvoření lehkého trailu, ve druhé pak středně lehkého pro cyklistické nadšence. Jejich využívání by mělo být zdarma.

„Traily by tvořily pomyslný okruh. Tratě se budou skládat z různých uměle vytvořených částí, kdy jednoduché provedení stezky bude doplněno o atraktivní části, jako jsou třeba klopené zatáčky, přejezdy zpevněné kamením či úseky s dřevěnou lávkou nebo přemostěním,“ dodává ve studii spolek.

Samotná realizace by měla probíhat formou brigád dobrovolníků. Spolek uvádí, že v lokalitě by téměř nebyla potřeba mechanizace, většina prací by probíhala manuálně.

Odpůrci argumentují ochranou přírody

Spolek už vedení města požádal o pronájem pozemků v okolí Střížovického vrchu.



„Návrhem se zabývali na svém posledním zasedání radní města, ale nakonec k němu nevydali žádné stanovisko,“ říká mluvčí města Romana Macová s tím, že k nápadu se mohli vyjádřit i obyvatelé města v internetovém fóru. Jejich podněty a připomínky nyní dostane na stůl vedení města.

Poměr odpůrců a příznivců byl na fóru zhruba vyrovnaný. Odpůrci mimo jiné argumentovali ochranou přírody a tím, že by tato lokalita mohla přijít o svou klidnou pověst. Příznivci oponovali, že cyklisté zdejší stávající stezky stejně využívají a vytvoření nových speciálně pro ně by snížilo možnost střetu s chodci.

Spolek o pronájem pozemků usiloval už v minulosti, nebyl však úspěšný. „Vzhledem k zamítavému stanovisku odboru životního prostředí magistrátu a následnému jednání s vedením města byl původní rozsah žádosti upraven do podoby, která je nyní předkládána,“ podotýká Macová.