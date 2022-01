Nelegální singletraily musely pryč, jejich odstranění nezabránila ani petice

Odstranění stezek proběhlo v posledních týdnech minulého roku. „Trail se likvidoval ručně i pomocí mechanizace. Cílem bylo uvést krajinu do podobného stavu jako před zásahem, takže bylo třeba odkopat umělé valy, rozhrnout zeminu a kamenivo, zakrýt kořeny a podobně,“ popsala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Likvidaci nařídil odbor životního prostředí magistrátu v Ústí nad Labem. „Vybudováním trailů došlo k poškození lesa jako přírodního prostředí – nelegálnímu kácení a poškozování lesních dřevin včetně nových stromků z přirozeného zmlazení, narušení půdy ve svažitém terénu či erozním rýhám,“ zdůvodnil.

Ústečtí úředníci také pátrali po stavitelích trailů, aby s nimi zahájili správní řízení. „K trailům se nikdo oficiálně nehlásí, skutečného stavebníka či stavebníky se nepodařilo zjistit, a to ani policii, která věc šetřila jako trestný čin poškozování životního prostředí,“ uvedla ústecká mluvčí Romana Macová.

První stezky pro horská kola mezi obcemi Adolfov a Varvažov začaly vznikat už před více než deseti lety. Zpočátku o nich věděla jen úzká skupina lidí z bikerské komunity. Postupně se jejich renomé mezi vyznavači trailového jezdění zvyšovalo a do lokality se sjížděli bikeři nejen z České republiky, ale i zahraničí.

„Šest sedm let jsme se snažili o legalizaci stezek. Někdo je tu postavil a mohly být pro region velkým přínosem. V bike komunitě byly velmi uznávané. Vypadalo to, že by se legalizace mohla podařit, ale bohužel asi někomu hodně moc vadily,“ podotkl biker a spoluautor petice za jejich zachování Jakub Štráchal s tím, že petici podepsalo do dnešního dne přes 2 400 lidí.

„V petici dál pokračujeme. Cílem je, aby tam vznikla legální trasa,“ dodal Štráchal.

Její případní stavitelé ale musejí nejprve připravit projekt a získat povolení úřadů. Legální trasy vznikají například na Střížovickém vrchu v Ústí nad Labem. Otevřeny by měly být letos na jaře.