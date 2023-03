Největší tendr v historii kraje, novému vlakovému dopravci nabízí 18 miliard

„Nabídkové řízení jsme vyhlásili tento týden, smlouva bude uzavřena na 15 let. Celková cena zakázky je odhadována na více než 18 miliard korun,“ přiblížil náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Vítěz tendru vyjede na tratě poprvé v prosinci roku 2026. V tomto měsíci se každoročně mění jízdní řády v celé ČR, smlouva pak skončí v prosinci 2041. „Uzavřeme smlouvu s dopravcem, který předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídku,“ doplnil náměstek hejtmana.

Na páteřní veřejnou železniční dopravu má kraj v současnosti uzavřené dvě smlouvy, obě s Českými drahami, nově by měla být doprava zajišťována pouze pod jednou smlouvou, ale za více peněz.

Podle předběžných propočtů kraj novému dopravci zaplatí za každý ujetý kilometr 281 korun, přičemž aktuálně u jedné smlouvy je to necelých 154 korun za ujetý kilometr, u druhé pak 194 korun. „To jsou ceny stanovené pro loňský rok, letošní budeme ještě valorizovat podle příslušných koeficientů, které vyhlásí Český statistický úřad,“ vysvětlila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Jestli se cestující v kraji začnou za tři roky vozit v nových, nebo jenom zmodernizovaných vozech, není v tuto chvíli jasné. „Podrobnosti k zakázce budou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou ještě nelze v plné míře poskytnout,“ uvedla mluvčí.

„V případě nasazení vozidel, která nebudou nová, musí starší vozy projít zásadními úpravami,“ doplnila.

Jisté naopak je, že smlouva s dopravcem bude uzavřena jako tzv. brutto smlouva, kdy riziko tržeb ponese kraj. Dopravce bude dostávat pevně danou cenu.

Výběrové řízení se týká nejen linek v kraji z Děčína do Kadaně, Litvínova nebo Roudnice nad Labem, ale i linek do části sousedních krajů – Karlovarského a Středočeského. Jde třeba o spoje z Ústí nad Labem do Karlových Varů nebo Lysé nad Labem. „Dopravní obslužnost bude podle smlouvy zajišťována také na území okolních krajů, a to s jejich souhlasem,“ poznamenal Jiří Řehák.

S novým dopravcem by se na páteřní trase měl sjednotit vozový park. Zatímco dnes tady jezdí různorodá skladba vozů současného dopravce – Českých drah, od roku 2026 by měly na linkách platit jednotné podmínky, kdy budou přepravu zajišťovat nízkopodlažní dvouvozové a třívozové jednotky.