Vakcínu dostali nesprávní lidé, kritizuje šéf praktiků očkování v Kadani

„Ústecký kraj zde místo, aby dal očkovací látky praktikům, kteří by naočkovali skutečně staré a nemocné pacienty, je dal do nemocnice v Kadani. Zde se podstatná část očkovala lidem, kteří nyní vůbec vakcínu dostat neměli,“ uvedl Petr Šonka v prohlášení.

„Počet balení odpovídá počtu praktiků připravených očkovat v okrese Chomutov, kraj tedy mohl bez problémů dát tyto vakcíny jim, a byli by naočkováni senioři v ordinacích praktiků,“ pokračoval Šonka.

Zkritizoval vyjádření krajského radního Radima Laibla, že vakcíny pro Kadaň byly zůstatkem vráceným praktickými lékaři. „Pochopitelně nešlo o žádné vakcíny vrácené praktiky, těm nikdo žádné nedal. A kdyby dal, tak je samozřejmě naočkují,“ reagoval na to Šonka.

„Podle mých informací bylo pro praktiky určeno zhruba 1 200 dávek, ale bylo nám řečeno, že se toto množství mezi ně ještě rozdělovat nebude, protože je nedostatečné. Tak se nám vrátilo. Zbytek vakcín pak byla dodávka od firmy AstraZeneca, která dorazila o několik dní dřív, než měla,“ sdělil portálu iDNES.cz Laibl.

Trénink na očkovací centra

Podle něj se kraj rozhodl, že vakcíny rychle vyočkuje, aby se mohl co nejrychleji obrátit na vládu s žádostí o další dávky. Na kraj se totiž snáší kritika za pomalý postup při očkování. Podle Laibla byla akce i jakýmsi tréninkem na provoz velkokapacitních očkovacích center.

Šonka ve svém prohlášení uvedl, že seniorů nad 80 let bylo při této akci naočkováno jen 76. „Kolik bylo seniorů nad 70 let nám není známo. Nikdo raději data nezveřejnil. Zveřejnili pouze, že lidí mladších 55 let bylo v Kadani naočkováno 1 400,“ pokračoval Šonka a zkritizoval i inzerát nemocnice vyzývající, aby se přijeli nechat očkovat i lidé pod 70 let. „Prostě přijeďte, kdo chcete a naočkujeme, vše mimo rezervační systém,“ podotkl Šonka.

„Jezdili tam hasiči, policisté i pedagogové z celého kraje. Co já mám informace, tak těch, co vakcínu skutečně dostat neměli, byly jednotky, maximálně desítky,“ řekl Laibl.



„Mrzí mě, co se kolem toho strhlo. Čekal bych, že pokud má někdo problém, vyříkáme si to mezi sebou. Takhle akorát každý říká něco jiného a lidé mají ve všem jen obrovský zmatek,“ dodal Laibl.