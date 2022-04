V městské firmě spravující zámek byly i při ztrátě velké platy, ukázal audit

„Jsou navržena nápravná opatření a některá už jsou v organizaci aplikována, tak aby vše bylo v pořádku,“ uvedla místostarostka Dana Havlátková Jurštaková (zvolena za ODS) na jednání zastupitelstva během projednávání zprávy.

Město si audit objednalo, protože mělo pochybnosti o hospodaření v organizaci. Auditoři mapovali období let 2017–2019. Během té doby došlo k personálním změnám ve vedení organizace.

Na začátku roku 2019 jirkovští radní odvolali dlouholetého ředitele Bedřicha Fryče, který organizaci řídil přes deset let a sedí také v zastupitelstvu za opoziční stranu. Vystřídala ho Michaela Brožová, vedení města s její prací ale nebylo spokojeno a rada ji po několika měsících na konci června 2020 rovněž odvolala. V následném výběrovém řízení uspěl Marek Lukáš, který organizaci řídí dodnes.

„Rada mě odvolala na začátku roku 2019. Cílem auditu bylo něco na mě najít, problémy jsou ale až od doby, kdy jsem tam nebyl,“ okomentoval Bedřich Fryč (zastupitel za Náš Jirkov) s tím, že zadání auditu bylo ze strany vedení města účelové. Ohradil se i proti tomu, že vedení města nestáhlo projednání auditu z jednání zastupitelstva, kterého se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit a nemohl tak reagovat.

Nejzásadnější pochybení, které auditoři zmapovali, bylo vyplácení platů. V roce 2019 došlo k jejich nadhodnocení. V organizaci měli zaměstnanci vyšší průměrné platy, než byl průměr v České republice. Pokud by organizace generovala zisk, nebyl by to problém, v tu dobu ale hospodařila se ztrátou. Chyby podle radnice byly i v zařazení zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů, které určují délku praxe.

Opozice: Škoda přes 300 tisíc

„Celkovou škodu jsem vyčíslil na 307 tisíc korun, tyto peníze byly vyplaceny v rozporu s legislativou a já se ptám, co s tím chce vedení města dělat,“ řekl opoziční zastupitel Josef Dušek (Náš Jirkov).

„Vznikla tam konkrétní škoda a tu musíme vymáhat,“ prohlásil další opoziční zastupitel Josef Šebek (Strana svobodných občanů).

Další nedostatky audit ukázal v inventarizaci majetku, kdy organizace nepostupovala správně.

Opoziční zastupitelé také vedení města kritizovali za to, že forenzní audit nedostali v materiálech na zastupitelstvo, jak bývá běžné. Museli si ho vyžádat a vyzvednout si na radnici, ne všichni tak ale učinili.

„Každý, kdo chtěl, si ho mohl vyžádat a dostal ho. Není běžné, aby forenzní audity kolovaly veřejně,“ reagovala místostarostka.