Hrobčice stoply opravu cenné tvrze. Všechno bylo proti nám, říká starostka

„Bohužel, všechno bylo proti nám. Projekt nebyl udělaný úplně dobře, navíc se tam objevily archeologické nálezy, s kterými nikdo nepočítal. Situaci nám zkomplikovala i spodní voda. Proto jsme se rozhodli rekonstrukci zastavit,“ sdělila starostka Hrobčic Jana Syslová (STAN) k investiční akci za 27,3 milionu korun bez DPH.

Na rozhodnutí zastavit práce se podle ní podepsalo i skokové navýšení cen stavebních materiálů. „Měli jsme vyčleněné prostředky na spolufinancování, ale v tuto chvíli by nám nestačily. Náš rozpočet není nafukovací. Navýšení bylo o téměř 30 procent, což jsme nemohli akceptovat,“ vysvětlila starostka.

Obec se na stavbě měla podílet padesáti procenty, což by znamenalo výrazný zásah do jejího rozpočtu. Proto se raději vzdala již schválených dotačních prostředků. „Dotace se čerpají až po realizaci, takže jsme se naštěstí nedopustili žádného přešlapu. Prostě jsme zrušili smlouvu a tím to pro nás skončilo,“ zmínila Syslová.

Budova tvrze bude ještě letos zastřešena a následně zakonzervována. S rekonstrukcí budou Hrobčice pokračovat v budoucnu.

„Tím, že tam budeme mít střechu, nás nic netlačí. Momentálně přepracováváme projektovou dokumentaci a se samotnou rekonstrukcí budovy budeme pokračovat až s nějakou novou dotační příležitostí. Naším cílem je zachránit co možná nejvíce z dochovaných renesančních prvků budovy,“ sdělila Syslová.

Kromě nové střechy, jež pomůže budovu zakonzervovat, chce radnice v letošním roce obnovit i původní bránu tvrze z roku 1579, která byla zbořena v roce 1988.

„Podařilo se nám vypátrat její zbytky. Průčelí brány zdobil kamenný erb rodu Rausendorfů ze Špremberka. Originál erbu je uchován ve velmi dobrém stavu v soukromé sbírce a majitel nám umožnil vytvoření kopie tohoto artefaktu,“ přiblížila starostka.

Původně renesanční tvrz je součástí bývalého poplužního dvora. Roku 1596 koupil statek Jan Mirošovický a připojil ho ke svému majetku v nedalekých Mirošovicích. Během třicetileté války byla tvrz dobyta Švédy a značně poškozena, v roce 1688 se stala majetkem Lobkoviců. Po 2. světové válce byla zestátněna a od té doby chátrá.

Obec tvrz získala do svého majetku v roce 2016 a její rekonstrukci na polyfunkční centrum zahájila o čtyři roky později. Zatím ji tedy ale nedokončí.