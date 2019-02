Nechá to spadnout, obávají se Tepličané o osud chráněných Hadích lázní

Stavební úřad následně nařídil vlastníkovi, aby budovu zajistil. „Vydali jsme výzvu ke sjednání nápravy, aby majitel bezodkladně, nejdéle do 1. února, podepřel část překladu a zdiva, aby nedošlo k dalšímu zřícení a další destrukci ve vychýleném zdivu,“ sdělila Lenka Mirgová, vedoucí stavebního úřadu teplického magistrátu.

Ten navíc chystá řízení o přikázání zabezpečovacích prací, a to právě 1. února.

„Zúčastní se ho dotčené orgány, lidé z Národního památkového ústavu, vlastník a náš statik. Od něj si necháme udělat statické posouzení budovy. Tedy jestli nás do ní majitel pustí,“ poukázala na to, že v minulosti tak Třešňák neučinil a nedávno mu za to úřad dal pokutu za nesoučinnost. „Bylo to v řádu jednotek tisíc korun,“ zmínila Mirgová.

Chátrající objekt se nelíbí ani vedení města. „Jako město máme minimum možností, jak s tím něco dělat. Pravomoc tlačit na majitele nemovitosti, aby s ní něco dělal, má jen stavební úřad, který je ke správě a dohledu nad stavbami pověřen zákonem,“ říká teplický primátor Hynek Hanza (ODS).

Také on je nespokojený s tím, v jak tristním stavu památka z roku 1839 je. Bohužel k němu podle jeho slov došlo kvůli sporu majitele nemovitosti s památkáři.

„Pan Třešňák už několikrát projevil zájem o přestavbu objektu, ale jde o památkově chráněnou budovu, a tak se památkáři brání. Došlo to dokonce až na ministerstvo. Obě strany se snaží jednat, ale zatím nenašly žádný průsečík. Všechny plánované studie jsou totiž v rozporu s památkovým zákonem, což znamená, že nejsou realizovatelné,“ popsal situaci primátor.

Obě strany se snaží jednat, ale shodu nenacházejí

Studie na rekonstrukci Hadích lázní připravil pro Třešňákovu firmu JTH Holding teplický ateliér MISe. Od roku 2009 jich památkáři zamítli už pět.

„Ke každé jsme dělali ještě jinou alternativu nebo subvariantu. Zamítnuté ale byly všechny, od základů až do konce. Památkáři totiž mají svůj výklad památkového zákona a bohužel nepřistoupili na žádný náš návrh. Rád bych, aby se to pohnulo, ale museli bychom na jejich straně najít větší pochopení pro nějaký kompromis. Já jsem ze své strany udělal maximum, vždyť jsem nad tím strávil 10 let,“ řekl architekt a autor studií Petr Sedláček.

Studie nebyly k přestavbě, ale i k demolici

„Vlastník objektu prostřednictvím architekta Sedláčka předložil několik variant tzv. přestavby či rekonstrukce objektu. Je však nutné uvést, že všechny varianty vycházely z předpokladu, že se současná stavba odstraní a v uvolněném prostoru bude postavena stavba nová,“ uvedl Petr Hrubý, ředitel ústeckého Národního památkového ústavu.

Podle něj by tato nová stavba, neboli volná kopie té původní, byla umístěna výše a posunuta směrem do přilehlého parku.

„Zároveň by k této nové stavbě byla přistavena moderní přístavba, aby byla navýšena kapacita objektu. Dle uvedeného je tak zřejmé, že vlastník v podstatě nepředkládal studie k přestavbě, ale k demolici a nové výstavbě. Z těchto důvodů musely být tyto návrhy odmítnuty,“ dodal Hrubý.

Třešňák prý chce objekt proměnit v moderní lázeňské centrum pro děti a na opravu má připraveno 130 milionů. „Stále to řešíme s památkáři. Až se shodneme, tak to určitě chceme postavit. Jde to bohužel jen pomalými krůčky,“ řekl podnikatel.

Budovu nechává chátrat záměrně, spekulují Tepličané

Po nedávném pádu zdiva ale Tepličané na Facebooku spekulují o tom, zda Třešňák budovu nenechává chátrat záměrně. „To dopadne stejně jako Městské lázně (…), Hadí lázně půjdou dřív nebo později k zemi,“ připomněl třeba František Beránek osud jiného objektu, který Třešňák nechal zbořit v roce 2008.

„Už když jsem městské lázně koupil, byly v dezolátním stavu. Uvnitř to bylo rozebrané, zdi rozpadlé, střecha děravá. Statut památky navíc z budovy sejmulo město,“ hájí se podnikatel. Třešňák tehdy ohlásil, že na místě vznikne domov pro seniory. Z jeho plánů ovšem dodnes nic není.