I třetí zájemce couvl, areál dolů asi získá firma napojená na Petra Bendu

„Firma Klíč Asset Management se nám ozvala s tím, že po důkladném zvážení situace musí od prodeje odstoupit. Oslovíme tedy společnost Sparus, jež byla čtvrtá,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši).

Společnost Sparus je přitom prokazatelně napojená na bývalého vlivného politika a podnikatele Petra Bendu. Některé zdroje dokonce hovoří o tom, že byl prodej parcel předem plánován právě pro ni. Další účastníci obálkové metody měli tvořit pouze jakési křoví.



„Právě o této firmě se už před zahájením prodeje říkalo, že vyhraje,“ sdělil MF DNES dobře informovaný zdroj pod podmínkou anonymity. Podle něj se dokonce Benda zúčastnil jednání zastupitelů, na kterém se obálky s nabídkami podávaly. „Vidělo ho tam několik lidí,“ podotkl zdroj.

Podle Pípala však Benda na zářijovém jednání zastupitelů přítomen nebyl. „Nevím o tom. Známe se velmi dobře, tykáme si. Věřím, že kdyby se jednání zúčastnil, přišel by mě pozdravit,“ oponoval starosta.

Ovšem to, že Benda stojí za společností Sparus, která by nyní měla lukrativní pozemky o rozloze necelých devět hektarů získat, nijak nerozporuje. „Slyšel jsem, že firma Sparus snad spravuje Sport Centrum na Bouřňáku,“ připustil.

Vazby mezi společnostmi jsou patrné z pohledu do obchodního rejstříku. Jednatelem firmy Sparus je Jaroslav Andres, jež figuruje zároveň jako statutární orgán Sport Centrum Bouřňák o.p.s. A jejím předsedou správní rady je právě Benda.

Zajímavé je i to, že v roce 2012 Sparus darovala 300 tisíc korun politické straně Národní socialisté. V té byl tehdy Benda místopředsedou a Andres ústředním tajemníkem.

Starosta: Že je kontroverzní, tvrdí novináři

To však nedokazuje, že by byl prodej areálu, pro který Dubí nemá využití, předem připraven právě pro Sparus, která za rozlehlé parcely nabídla 50 milionů korun. Město je nabízelo za minimální cenu 48,5 milionu korun.

Nejisté je i to, co bude nyní firma, pokud za pozemky zaplatí, s plochou dělat. „Do žádosti uvedla, že je chce získat jako investici. Podobně jako další společnosti, které se prodeje zúčastnily,“ uvedl Pípal s tím, že nemůže postavit nic jiného, než co jí povolí územní plán.

Na dotaz, zda mu nevadí, že bude pozemky vlastnit muž s nelichotivou pověstí, pak řekl: „Že je pan Benda kontroverzní, tvrdíte vy novináři. Dělá snad něco nezákonného? Znám ho velmi dobře, ještě z dob, kdy stál v koženém kabátě před Tuzexem a prodával bony. Dobře, nějak začal. Ale to neznamená, že je kontroverzní,“ míní Pípal.

MF DNES se chtěla Bendy zeptat, zda skutečně stojí za firmou Sparus, ten ale do telefonu příliš sdílný nebyl. „Omlouvám se, ale nevím, co bych pro vás mohl udělat. Mějte se hezky,“ řekl a zavěsil.

Podle spolku Cinvald, jež proti prodeji dlouhodobě vystupuje, nebudí firma Sparus důvěru. „Hlavně co se týče finančního zázemí. Obávala bych se, zda bude vůbec schopna uhradit tak vysokou sumu,“ sdělila předsedkyně spolku Kamila Vítek Derynková s tím, že osoba Petra Bendy firmě na důvěryhodnosti nepřidá. „My doufáme, že k prodeji nakonec nedojde,“ dodala.