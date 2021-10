Firma areál dolů od Dubí nakonec nekoupí, odradil ji protestující spolek

„Je to pravda. Jednatel společnosti Rebosta nám telefonicky oznámil, že od koupi pozemků odstupuje a následně nám to zaslal i písemně. Jako důvod uvedl, že mu vadí aktivity spolku Cinvald, který na něj poštval média. Někteří redaktoři prý za ním přijeli až domů,“ sdělil starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši).

„Nemám zájem se k tomu vyjadřovat. Navíc už nejsem majitelem společnosti,“ sdělil k situaci Martin Bureš, dnes tedy již bývalý jednatel společnosti. Podle obchodního rejstříku ukončil svou činnost ve firmě 23. září, tedy pouhý týden poté, kdy Rebosta za parcely nabízela zmíněných 60 milionů korun.



Radnice nyní oslovila druhého v pořadí – společnost DBAG Alfa, která za pozemky při prodeji obálkovou metodou nabídla 56,7 milionů korun. Čas na zaplacení zálohy a podpis smlouvy má do 19. října.

„Postupujeme v souladu s našimi směrnicemi a usnesením zastupitelstva. Byl osloven druhý v pořadí a kdyby ani on nezaplatil, oslovíme třetího,“ vysvětlil Pípal, jak bude město postupovat.

Na dotaz, co by se stalo, kdyby nakonec parcely nezaplatil žádný z pěti zájemců, kteří se prodeje zúčastnili, pak odpověděl: „Asi bychom museli zveřejnit nový záměr a celý proces opakovat. Věřím ale, že se to nestane.“

Proti prodeji rozlehlého pozemkového celku na Cínovci od počátku hlasitě vystupovali členové spolku Cinvald. Přáli si, aby zůstal v majetku města.

Spolek: Všichni jsou nedůvěryhodní

„Neznáme důvody, proč ta společnost odstoupila, ale na druhou stranu to, že jedna firma odstoupila ještě neznamená, že k prodeji nedojde. My jsme byli proti prodeji jako takovému, takže je nám v zásadě jedno, která firma parcely získá,“ upozornila předsedkyně spolku Kamila Vítek Derynková.

Podle ní působí všechny společnosti, které se prodeje zúčastnily, nedůvěryhodně. „Většina z nich nemá historii, nebo ji má jen velmi krátkou. Nevykazují žádné účetní výkazy, což by měla být běžná praxe. Až na jednu výjimku ty firmy nejsou aktivní, nemají webové stránky ani dohledatelné kontakty,“ podotkla.

Společnost DBAG Alfa, která je nyní v pořadí, sídlí v Praze a založena byla v roce 2008. Od loňského roku je jejím jednatelem Michal Velička. Podle obchodního rejstříku se věnuje například správě nemovitostí a zprostředkovatelské činnosti realitních agentur. Poslední účetní výkazy ale na internetu zveřejnila v roce 2018.

„Nic bližšího o té firmě nevím,“ připustil i Pípal. Podle něj to však není důležité. „Nás zajímá hlavně to, jestli ta firma není v insolvenci, a aby jednala podle platného územního plánu města,“ dodal starosta.