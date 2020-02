Za pašování drog do věznice půjde za mříže sedm z devíti obžalovaných

14:39 , aktualizováno 14:39

Okresní soud v Lounech potrestal devět lidí obžalovaných za pašování marihuany a pervitinu do věznice v Novém Sedle. Sedmi členům organizované skupiny rozdal tresty od dvou do pěti let vězení. Dva lidé vyvázli s podmínkou.