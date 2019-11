V balíčku čokolády i v konečníku, soud otevřel pašování drog do věznice

16:22 , aktualizováno 16:22

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ pašování drog do věznice v Novém Sedle. Obžalováno je devět lidí, z nichž čtyři jsou ve výkonu trestu. Podle spisu skupina koncem loňského a na začátku letošního roku dostala za mříže marihuanu a pervitin.

Čtyřem ženám a pětici mužů hrozí trest ve výši od dvou do deseti let. Obžalovaní jsou ve věku od 24 do 45 let. Případ je výjimečný počtem aktérů. | foto: Miroslava Strnadová, 5plus2.cz