Trojice je podezřelá z vaření pervitinu, policie u nich našla i zbraně

„Jednání 51letého a 41letého muže mělo spočívat ve výrobě a distribuci pervitinu. Látku měli vyrábět za užití chemikálií a předmětů k tomu potřebných, přičemž léčivo obsahující psychotropní látku si měli obstarávat v jiném městě v České republice. Prostor k výrobě pervitinu měl uvedeným dvěma mužům za úplatu zajišťovat 32letý zaměstnanec jedné z firem, která se v areálu podniku nachází,“ popsala krajská mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Protidrogové oddělení chomutovské policie skupinku určitou dobu sledovalo. Do akce se policisté pustili ve chvíli, kdy dvojice mužů hotový pervitin odvážela. Ve stejnou dobu provedli i několik prohlídek, v prostorách podniku objevili kompletní varnu pervitinu.

Vyrobenou drogu nalezli policisté jak v kufru auta, v němž byli dva muži zadrženi, tak přímo u nich při osobních prohlídkách. Celkem zajistili více než 1,5 kilogramu pervitinu v odhadované hodnotě přes dva miliony korun. Třetího muže policisté zadrželi u něj doma.

„Všechny dotyčné vyšetřovatel obvinil ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za jehož spáchání hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozpětí od dvou do deseti let. S ohledem na množství zajištěné drogy bude po provedení odborného zkoumání čin s největší pravděpodobností překvalifikován. Obviněným by pak hrozil ještě vyšší trest v rozmezí osmi až dvanácti let,“ uvedla Glogovská.

Při prohlídkách navíc policisté nalezli i větší množství dlouhých zbraní a zakázanou protileteckou munici, kterou odvezl pyrotechnik. Zbraně bude zkoumat odborník a v závislosti na výsledku expertizy je možné, že muži budou stíháni i kvůli trestnému činu nedovolené ozbrojování.

U nejstaršího z trojice shledal policejní vyšetřovatel důvod vazby, protože muž se již v minulosti dopustil trestné činnosti spojené s výrobou drog a dosud je v podmíněném trestu odnětí svobody. Státní zástupce a následně soud podnět akceptovali a muž je ve vazební věznici.