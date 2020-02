Kvůli srážkovému stínu Krušných hor chystá Chomutov rozsáhlá opatření

Vodní prvky na všech sídlištích, rozsáhlejší výsadba stromů, omezení sekání trávy, zachytávání a využívání dešťové vody, budování tzv. zelených stěn a střech či zelený val kolem města.

To jsou některé návrhy opatření, jež chce zavést v příštích letech Chomutov v reakci na změny klimatu, kdy jsou u nás stále častější tropická léta a téměř celoroční nedostatek srážek.

„Dosud se město tímto tématem v žádném koncepčním dokumentu nezabývalo, jde přitom o zásadní problém,“ uvedl Marian Bystroň z hnutí PRO Chomutov, které vznik souboru opatření iniciovalo.

„Město je ve srážkovém stínu Krušných hor, a pokud dojde k většímu úbytku zeleně, bude tu život v letních měsících opravdu těžký. Je proto důležité na udržení klimatu a vody ve městě začít pracovat již teď,“ doplnil Bystroň.

Dokument nazvaný Plán přizpůsobení města na změnu klimatu, který už schválili zastupitelé, navrhuje opatření rozdělená do čtyř kapitol – zadržování vody na území města, zadržování vody v krajině kolem města, zlepšení klimatu ve městě a snižování emisí CO2.

„Jedná se o řadu návrhů od drobných opatření k zasakování dešťové vody až po koncepční rozhodnutí na mnoho let dopředu, jako je přechod na elektromobilitu,“ přibližuje Bystroň.

„Většina z nich směřuje k tomu, aby se co nejvíce dešťové vody ve městě vsáklo a neodtékala kanalizací a abychom přednostně chránili všechnu zeleň ve městě, zejména při plánování stavebních prací. Důležité je i zachování zeleného prstence kolem města,“ dodává Bystroň.

To, že ke změně klimatu skutečně dochází, je podle zastupitele patrné především v posledních pěti letech.

„Nízko posekané trávníky jsou v létě žluté a zcela suché. Nově zasazené stromy se často nedaří udržet a uschnou. Není těžké stromy vysadit, ale zajistit jejich přežití v letních měsících. Ještě více je to patrné na usychání stromů v okolí všech zemních prací,“ vyjmenovává příklady.

„Příkladem je třeba skupinka borovic nad nově postavenou nádrží po levé straně při výjezdu z Chomutova směr Blatno. Nádrž byla postavená proto, aby zadržovala přívalové deště. Nechtěným důsledkem je odebrání vody borovicovému lesíku nad ní a uschnutí stromů,“ podotýká Bystroň.

O vodu přichází také světově unikátní Kamencové jezero. Za několik měsíců hladina klesla o více než půl metru. Odborníci, které město oslovilo, aby zjistili příčinu, došli k závěru, že jde o důsledek zvýšeného odparu při nadprůměrně teplém počasí a nedostatku srážek.

Město proto i zde v rámci chystané revitalizace areálu a jeho okolí plánuje opatření, která mají tento stav zvrátit. Jedním z nich je vybudování parkoviště s plochami, které budou vsakovat dešťové srážky.

„Počítá se ale i s řadou dalších opatření k ochraně vody a klimatu, jako jsou třeba zelené střechy na nově vzniklých objektech,“ doplnil náměstek primátora David Dinda (Nový Sever).

Kamencové jezero v roce 2015:

VIDEO: Kamencové jezero má unikátní vodu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Současně však kvůli novému parkovišti má padnout polovina dubové aleje v Přemyslově ulici.

„Tato stavba není jednoznačně v souladu se schváleným dokumentem. Samotný plán na změnu povrchu parkoviště je chvályhodný, je ale nepřijatelné, aby stavba proběhla za cenu zničení osmnácti vzrostlých dubů,“ upozorňuje Bystroň.

„Výsadba nových stromů není rozumnou náhradou, neboť i před změnou klimatu by trvalo zhruba 80 let, než by stromy dorostly do stejné velikosti,“ dodává.

Město má také již připravené projekty na vybudování několika rezervoárů na zadržování vody z velkých budov a jejího využití na zalévání městské zeleně. Mají být třeba u budovy divadla a velkých objektů, které využívají technické služby.