Kamencové jezero v Chomutově čeká odbahnění pláže i revitalizace areálu

„Reagujeme na potřeby občanů tak, aby byl zvyšován komfort jejich žití ve městě a zároveň jsme udrželi nastavený standard rozvoje města,“ komentuje letošní plány náměstek primátora pro oblast investic David Dinda (Nový Sever).

Chomutov si v listopadu naplánoval hospodaření se schodkem 56 milionů korun s tím, že do městské kasy má přitéct něco přes 1,1 miliardy.

„Předpokládáme ale, že v rámci první poloviny roku se dostaneme do plusové úrovně,“ říká teď primátor Marek Hrabáč (ANO).

Opozičnímu zastupiteli a předchozímu primátorovi Danielu Černému (PRO Chomutov) se rozpočet ani tak úplně nezamlouvá.

Poukazuje na obrovský dluh z minulosti, úvěr na výstavbu sportovního areálu na Zadních Vinohradech, který musí město splácet, a nelíbí se mu, že se do plánů rozpouštějí i rezervy.

„Rozpočet by byl optimističtější, kdyby nebyl zatížen půlmiliardovým úvěrem, který nám tu nechala ČSSD a ODS. Ročně splácíme téměř 50 milionů a ty chybí v investicích. Samozřejmě bychom potřebovali do zanedbaného majetku města investovat více, než nám současné možnosti dovolují. A bohužel jsou v rozpočtu zapojeny i volné prostředky z let minulých. Utrácí se, co jiní ušetřili,“ okomentoval plány radnice.

Jednou z největších investic, které město chystá, je další fáze modernizace domova pro seniory, která začala již předloni a skončit má v roce 2021. Práce běží za provozu, proto byl projekt rozdělen do tří let. Letos má město vyčleněno 12 milionů.

Deset milionů město dá na obnovu povrchů v Bezručově ulici a na Březenecké. „Rekonstrukce komunikací nás trápí asi nejvíce, investovat ale musíme postupně. Prioritu tedy mají vždy ty nejakutnější případy,“ poznamenal Dinda.

Nové parkoviště vznikne v lokalitě Kamenný Vrch, má stát přes 13 milionů a pojme desítky vozidel. Obnovou projde osvětlení v celé délce Lipské ulice. Vymění se stožáry, svítidla i rozvody.

„Protože je to úsek dlouhý několik kilometrů, plánujeme začít hned, jak nám to počasí dovolí, abychom měli na konci roku hotovo,“ popsala vedoucí oddělení investic Jana Tröglová. Na tuto akci má město vyčleněno 13 milionů a zároveň žádá o dotaci ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na odbahnění Otvické pláže půjde více než šest a půl milionu

Dále má zlepšit komfort návštěvníků Kamencového jezera projekt odbahnění Otvické pláže za 6,6 milionu korun a na podzim zřejmě odstartuje i první etapa celkové revitalizace rekreačního areálu, která spočívá v rekonstrukci ulice Přemyslova.

Na místě zbouraného hotelu má vzniknout nové náměstí, jehož součástí bude parkoviště zhruba pro 150 vozidel, pěší zóna, kavárna a infocentrum. Půjde na to 12 milionů.

Sedm milionů korun město plánuje vynaložit na vybudování prvních podzemních kontejnerů. Magistrát nyní hledá nejvhodnější místo, kde se objeví. První podzemní kontejnerové hnízdo by mohlo vzniknout na podzim a v budoucnu město počítá s výstavbou dalších.

V investičním plánu nechybí ani cyklostezky či takzvaný participativní rozpočet, v rámci něhož rozhodli o rozdělení určité sumy občané. Celkem se realizuje jedenáct jejich projektů.

„S největšími počty hlasů zvítězily návrhy na vybudování přístřešku pro dojíždějící děti u ZŠ Kadaňská nebo na pokračování rekonstrukce psího útulku,“ uvedla koordinátorka projektu Tereza Rödlingová.