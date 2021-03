Náměstí i fontána. Areál Kamencového jezera čeká proměna za sto milionů

Letos má radnice v plánu proinvestovat téměř 40 milionů. Jde mimo jiné o vylepšení vstupů a vjezdů do areálu, v prostoru stávajícího hlavního vchodu v ulici Přemyslova pak vznikne Kamencové náměstí s pěší zónou.

Zahrnuje parkovací plochu se 143 stáními, novým prvkem bude fontána. Vybudován bude zcela nový vstupní objekt s pokladnou a zázemím pro návštěvníky, ten bude společný i pro vstup do sousedního letního kina. Návštěvníci tam budou mít také k dispozici uzamykatelné kóje pro jízdní kola.

Výraznou proměnu čeká letos také vstup v Mostecké ulici. Vystavěn bude nový vstupní objekt do kempu, který se v této části jezera nachází. Smyslem je odklonit přijíždějící kempaře z ulice Tomáše ze Štítného a této ulici s bytovou zástavbou dopravně ulevit.



„Součástí nového vstupního objektu je sociální zázemí pro návštěvníky kempu i jezera se samostatnými vstupy. Dále zde budou šatny, sprchy, WC, sklady a kanceláře zaměstnanců údržby areálu a v neposlední řadě také pokladna a půjčovna vybavení minigolfu,“ popsala novinky mluvčí chomutovské radnice Veronika Říhová.

V této části jezerního areálu vznikne také nová pěší zóna. Začátek stavebních prací je naplánován na druhou polovinu roku 2021. „Na investice v Přemyslově ulici je v rozpočtu 12 milionů korun a pro Mosteckou ulici pak 25 milionů korun,“ dodala mluvčí Říhová.

Projekt na revitalizaci jezerního areálu myslí i na změny klimatu, kdy se prohlubuje sucho, a cílem je tak v místě zadržet dešťové srážky a smysluplně je využít.

„Jednotlivá dílčí řešení mají vazbu na strategický dokument Plán přizpůsobení města Chomutova na změnu klimatu. Konkrétně na vstupním objektu bude zelená střecha s akumulační schopností. Dále nepropustnou asfaltovou plochu na parkovišti nahradí štěrkový trávník. Voda z náměstí bude svedena do retenční nádrže,“ poznamenala Říhová s tím, že takto zadržená voda bude následně používána k zálivce okolní zeleně.



I u nového vstupního objektu v Mostecké ulici bude hospodaření s dešťovou vodou řešeno prostřednictvím zelené střechy.

Voda ze střech do jezera

Už na jaře by mělo proběhnout odbahnění Otvické pláže za sedm milionů korun. Na to naváže projekt na doplnění hladiny jezera pomocí provizorní přípojky z přivaděče, který zabezpečuje přítok vody do sousední vodní nádrže Banda.

Z Kamencového jezera totiž v posledních letech mizí voda, na vině je především sucho. Jezero, které je světově unikátní specifickým složením vody, totiž nemá žádný přítok. Jediným zdrojem vody jsou dešťové srážky.

V budoucnu chce město do jezera dostat dešťovou vodu i ze střech a parkovacích ploch přilehlého kulturně-sportovního areálu.

Pokračovat budou také úpravy stávajícího vybavení areálu, dojde k výměně zastaralých převlékacích kabin za nové v částce téměř 600 tisíc korun.