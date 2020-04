Hřensko žijící z turistů vyhlíží mírnější režim, bojí se milionových ztrát

Zůstaňte doma, vydržte to ještě, apeluje vláda před každým víkendem. V Hřensku, které je výchozím místem do soutěsek říčky Kamenice či na Pravčickou bránu, to o velikonočních volných dnech vypadalo, že si turisté vzali doporučení k srdci.

Z některých míst národního parku, kde byl ještě v pátek také klid, pak ale o slunečné sobotě a neděli zaznívaly nazlobené zprávy, že stejně jako jinde v zemi i tady množství turistů výrazně stouplo a řada z nich se chovala i neukázněně.

V Hřensku, kde je za normálního stavu hlava na hlavě a najít místo k parkování je téměř nemožné, bylo skoro prázdno. Jen pár turistů i aut. Jsou tu zavřené restaurace, hotely, i stánky vietnamských obchodníků mají stažené rolety, není teď nikdo, kdo by u nich nakupoval.

Jestli přijmout nějaká omezení, aby sem lidé nejezdili, řešilo vedení obce i se Správou Národního parku České Švýcarsko. Dohoda nakonec zněla: zavírat se nic nebude.

„Je tu klid. Každý, kdo přijede, si může zaparkovat, kde chce, a jít, kam chce, nikomu v návštěvě zabránit nemůžeme,“ říkal už před víkendem starosta Zdeněk Pánek (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná).

Obec disponuje téměř třemi stovkami parkovacích míst, ale protože tu kvůli nouzovému stavu ještě nezahájili turistickou sezonu, za parkování se zatím neplatí.

„Netrpělivě čekáme, až vláda oznámí, že se může shromáždit alespoň třicet lidí. Poté začne provoz v soutěskách. Do lodičky se totiž vejde 24 pasažérů,“ zmínil starosta.

Než dojde k uvolnění dalších opatření, mají tu však bez turistů klid na některé práce. Část převozníků, kteří jsou momentálně „na suchu“, třeba pracuje na novém zábradlí u Edmundovy soutěsky. Vedení obce zatím odhaduje finanční ztráty. Podle starosty budou milionové, záleží, jak dlouho ještě omezení potrvají.

O poznání více aut než v Hřensku stálo na parkovištích v Jetřichovicích. „Neděláme žádná opatření, nic nezavíráme. Přijíždí podstatně méně návštěvníků, než jsme zvyklí,“ líčil situaci v pátek starosta Marek Kny (Patrioti – víme jak na to).

V obci je zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště, zaplněná nebyla. Některé z návštěvníků možná překvapilo upozornění na parkovacích automatech, aby nechodili do obce.

Nechceme turisty v obci a v obchodě, říká starosta

„Rozumím tomu, že se lidé chtějí projít v přírodě, ale nechceme, aby se nám pohybovali po obci nebo chodili do obchodu,“ vysvětluje starosta. Většina lidí odtud míří do lesů směrem k Mariině vyhlídce a mnozí se podle starosty pohybují i mimo značené cesty, aby se s nikým nepotkali.

Úbytek turistů má pro místní i pozitivní stránku. „Je tu teď taková divočina, zvířata chodí až do vsi a mezi domy se procházejí srnky a běhají lišky a jeleni,“ podotkl Kny.

„Ti, kteří přijeli, se tak nějak rozptýlili po krajině. Rozhodně to nebyly návaly jako v minulých letech,“ pochvaloval si v pátek i mluvčí parku Tomáš Salov.

Strážci přírody prý ale i tak více než jindy střeží hnízdiště vzácných ptáků. „Lidé se teď chovají trošku jinak. Jak se snaží vyhnout exponovaným místům, tak je strážci zaznamenávají ve větší míře mimo značené cesty,“ líčil Salov stejnou zkušenost jako Kny.

A že mají strážci oči téměř všude, dokládá i odhalení „narušitele“ v CHKO Labské pískovce. Nejenže do hnízdní lokality u Sněžníku zajel autem, ale chtěl tu i kempovat. Pokuta ho neminula.

Chodí tu spousty lidí bez roušek, zlobí se místní

V sobotu a neděli se však situace i v parku, podobně jako na řadě dalších míst v Česku, o něco zhoršila. „Tolik lidí po NP České Švýcarsko není ani o prázdninách a s rouškou slabá polovina. Tohle se asi nepovedlo,“ napsal v sobotu na Twitteru strážce parku Filip Molčan.

„Chodí tady celý den spousty lidí bez roušek po obci,“ zlobil se na ty, kteří se chovali nezodpovědně vůči ostatním.

Už dříve se kvůli stejnému problému turistům zcela uzavřela obec Labská stráň.

„Po dobu nouzového stavu jsme uzavřeli vyhlídku Belveder. Bohužel nájezdy turistů byly již neudržitelné. I když je státem omezený volný pohyb osob, po okolí obce se o víkendu běžně pohybovala stovka turistů,“ vysvětlila důvod opatření starostka Ludmila Hejdová (Zodpovědně a s rozumem).

Až do odvolání je uzavřena brána k vyhlídce, parkoviště u ní a všechna další možná místa v obci, kde by se dalo zaparkovat, jsou označena páskou.