Vlak vysadil cestující u elektrárny v Počaplech, ve vedru čekali hodiny

U Počapel jsou sice peróny, ale stojí tady jenom nákladní vlaky. Teploměr po jedné hodině ukazuje přes 30 stupňů Celsia.

Po chvíli z vlakového rozhlasu zní oznámení o zpoždění, má trvat 40 minut, brzy se prodlužuje na 80 minut. A i po uplynutí této doby mezinárodní rychlík pořád stojí. Cestující zatím aspoň mohou sedět uvnitř.

Většina se jich zkouší dovolat na informační linku Českých drah (ČD), neúspěšně. Obsazeno. Z webu ČD se však dozví, že nastala porucha, jejíž odstranění bude trvat do 18 hodin a drahám se nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu.

Asi po hodině a půl čekání prochází soupravou průvodčí a přikazuje, aby všichni cestující vystoupili, vlak dál nejede. Začíná chaos.

Lidé vystupují mezi stojící nákladní vagony, perón je brzy plný lidí, posedávají tu děti, leží zavazadla. Prázdný vlak nečekaně odjede zpátky na Prahu.

Poté se někteří vydají pěšky do nejbližší vlakové stanice v Dolních Beřkovicích, je to půl kilometru. Ani tam se ale nic nedozví, výpravčí žádné informace o poruše nebo náhradním spoji nemá. Nezbývá než čekat.

Jedna z cestujících se chopila iniciativy a telefonicky zajišťuje z večerky v obci dovoz nějakého pití. Majitel přiváží dvacet lahví vody a dvacet piv. Ty během chvilky mizí, na skupinu asi třiceti dětí se nedostane. Tak ještě jedno kolo.

Kolem půl čtvrté odpoledne mluvčí ČD o problému na trati nic neví. Někteří cestující volají svým příbuzným a domlouvají si odvoz autem.

Nikdo nám nic neřekl, líčí cestující

Kolem páté přijede od Prahy další vlak, ale pokračuje jenom do Ústí. Úzký peron je plný. I když je ve stanici rozhlas, výpravčí ho nevyužije, běhá mezi lidmi a křičí, aby šli ke straně: „Jede vlak!“

Cizinci nerozumí a výpravčí vládne pouze češtinou. „Mám nastoupit? Nemám?“ Jede to do Berlína?“ zjišťují cizinci. Češi mluvící anglicky se snaží turistům vysvětlit situaci. Někdo nastoupí, někdo zůstane na nádraží.

„Čekáme tady přes dvě hodiny, nikdo nám nic neřekl,“ popisuje paní Věra z Děčína, která si zajistila odvoz autem. Bere s sebou další paní, která cestuje stejným směrem.

Německý cyklista s naloženým kolem stojí bezradně na nástupišti, nakonec nastoupí. Je půl šesté, ve stanici ještě lidé zůstávají. Čekají na další mezinárodní rychlík, který by tady měl údajně mimořádně zastavit.

„Vlak EC 378 stál ve stanici Dolní Beřkovice, kde nějaký čas čekal na obnovení provozu. Původně jsme totiž neměli od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) informaci, že bude oprava trvat tak dlouho. Zákazníci proto seděli v klimatizované soupravě a čekali, až nám bude umožněno pokračovat v cestě,“ uvedl mluvčí ČR Radek Joklík.

Náhradní autobusy se nepodařilo sehnat, říká mluvčí drah

„Když jsme následně od SŽDC dostali informaci, že se podaří obnovit provoz možná až v 18 hodin, informovala vlaková četa cestující v soupravě, že mohou vystoupit, nebo zůstat ve vlaku, který se vracel do Prahy. Přitom jim náš personál také řekl, že bohužel neví přesně, kdy k obnovení provozu dojde, protože výhled byl od SŽDC až na 18 hodin,“ poznamenal Joklík.

Podle jeho slov se nepodařilo sehnat náhradní autobusy. „Proto jsme se snažili cestující z menších stanic svážet do Kralup a z druhé strany do Lovosic a do Roudnice, kde jsme jim rozdávali vodu a kde mohli alespoň trochu pohodlněji čekat na obnovení provozu. K tomu došlo v 16:21 hodin,“ doplnil Joklík s tím, že hlášení ve stanici zajišťuje SŽDC.

„Všem zákazníkům se chci omluvit za komplikace, které způsobila porucha na železniční infrastruktuře. A to ne jen cestujícím z vlaku E 378,“ uzavřel Joklík.

ČD tvrdí, že za patnáct let by mohla trvat cesta z Prahy do Ústí novou rychlodráhou půl hodiny, ve středu se však cestující udrželi na úseku dlouhém necelých padesát kilometrů několik hodin.