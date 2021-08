Bílinu zaujalo vypovídání nájmů nepřizpůsobivým v Mostě, možná se přidá

„Chceme zjistit, zda to, co se píše v novinách, je pravda. Jestli to Mostu skutečně pomohlo. Proto jsme si naplánovali schůzku s primátorem Janem Paparegou a předsedou výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů Jiřím Nedvědem. Pokud zjistíme, že to má přínos, bude se tím naše komise pro bezpečnost a prevenci kriminality zabývat hlouběji a zkusila by připravit nějaký scénář i pro Bílinu,“ sdělila starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO)

Kde by program pro řešení sociálně vyloučených lokalit mohl v Bílině odstartovat, zatím není jasné. Město prý dosud nevytipovalo žádnou konkrétní lokalitu.



„Nejprve musíme vidět realitu v praxi, až pak můžeme vytipovat místa. Potřebujeme zjistit plusy a minusy, jestli je třeba lepší zvolit pilotní oblast, kde je méně vlastníků bytových jednotek, nebo naopak,“ uvedla starostka.

Program pro řešení sociálně vyloučených lokalit s názvem Pod ochranou města Most funguje od loňského léta. Jde o ucelený systém, který má za cíl zvrátit situaci v problémových částech města.

Funguje tak, že radnice úzce spolupracuje s majiteli bytů a ti nepřizpůsobivým nájemníkům, kteří nerespektují základní pravidla a obtěžují okolí, vypovídají nájemní smlouvy.

Ve třetině bytů se polepšili

Pokud se domovní výbor usnese, že nepřizpůsobivé lidi v domě nechce, výbor pro eliminaci škodlivých jevů, který právě kvůli neutěšené sociální situaci ve městě mostečtí zastupitelé zřídili, začne s majitelem bytu jednat. Sám výbor ale situaci nijak nevyhodnocuje a ani nezná jména nájemníků. Vše se řeší jen pod číslem bytu.

Projekt začal v Mostě ve čtyřech domech v ulici M. G. Dobnera s více než 300 byty a během dvanácti měsíců opustili nájemníci 22 z 35 vytipovaných závadových bytů. Ostatní pod touto hrozbou začali „sekat latinu“.

„Ukázalo se, že třetina z problémových bytů je schopna nějakým způsobem se srovnat. Zbylé dvě třetiny se změnit nechtěly a odešly,“ řekl radní Jiří Nedvěd (ProMOST), hlavní iniciátor této aktivity města.

Vzhledem ke zlepšení situace ve zmíněné lokalitě magistrát prý dokonce uvažuje o tom, že za čas toto místo vyřadí ze seznamu bezdoplatkových zón.