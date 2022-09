Tudy raději ne. Statik uzavřel jeden z chodníků na klíčovém mostě v Ústí

„Na chodníku pro pěší bude provedena oprava nosné konstrukce a oprava zábradlí. Vzhledem ke stáří mostu a prodlevě s celkovou rekonstrukcí došlo ke korozi konstrukce. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace a materiálu, vlastní stavební práce začnou v příštím týdnu,“ řekla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Oprava by měla stát zhruba půl milionu korun a od října byl měl být chodník opět přístupný.

Původně měla začít kompletní rekonstrukce Benešova mostu již v roce 2023, ale kvůli řadě komplikací se posunula o dva roky. Nelze tak vyloučit, že ještě před opravou by mohlo dojít i k omezení nebo uzavírce dopravy. „Stav mostu se pečlivě hlídá a v případě potřeby může k částečné uzavírce dojít,“ konstatovala Fraňková.

Na Benešově mostě byla již 1. září 2018 omezena doprava, nesmí přes něj jezdit auta nad 3,5 tuny. Autobusy a trolejbusy MHD jezdí jen středovým pruhem a řídí je semafory.

Až za tři roky začne oprava celého mostu z let 1936 - 1938, veškerá doprava se přesune na nedaleký Mariánský most a objízdné trasy. Nyní už má kraj na opravu vydané stavební povolení.

„Nyní se dopracovává projektová dokumentace na opravu mostu, která by měla být hotová do začátku ledna. V tom momentě se vypíše veřejná zakázka na zhotovitele obou částí, tedy na stavbu chodníků a opravu mostu,“ přiblížil krajský radní majetku a investic Tomáš Rieger (ODS).

Součástí opravy bude i nová provizorní lávka pro pěší, která bude vedle Benešova mostu postavena tak, aby ji lodě mohly podplouvat. Také se na ni musí přenést všechny sítě z Benešova mostu. Druhou částí je samotná oprava mostu.

„Vzhledem k tomu, že v případě opravy mostu půjde o nadlimitní zakázku, tak jsou lhůty docela dlouhé. Pokud by byly nějaké průtahy, může vypsání trvat třeba 4 až 6 měsíců. Ale nejpozději do poloviny příštího roku by se měla začít stavět lávka. A v roce 2025 se bude opravovat samotný most,“ konstatoval Rieger.

Cena za stavbu lávky i opravu mostu nyní stále zůstává 500 milionů korun.

„Ale konečnou cenu ukáže dokončená projektová dokumentace. Ale čekám, že bude vyšší, rozhodně to na této ceně nezůstane,“ dodal Rieger.