Ústí se chystá na zavření klíčového mostu, musí mít i scénář pro povodeň

Ústí nad Labem se připravuje na náročnou dopravní situaci. Příští rok se má kvůli generální opravě na několik let uzavřít most Dr. E. Beneše a spojení pravého i levého břehu města bude pro veškerou dopravu zajišťovat pouze sousední Mariánský most. Lokalita s přilehlou Přístavní ulicí je přitom už teď přetížená.