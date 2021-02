Kraj znovu odkládá opravu Benešova mostu, vedení Ústí se to nelíbí

Právě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se má oprava z velké části financovat. „Bez dotace to nepůjde. Oprava by mohla začít v roce 2022 nebo 2023,“ odhadl nový termín krajský radní pro investice a majetek Tomáš Rieger (ODS).

Oprava mostu, který je klíčovou spojnicí centra Ústí se Střekovem, by měla stát zhruba 440 milionů korun. „Zatím není jisté, co vše budou uznatelné náklady, dotace by ale mohla být až 85 procent,“ poznamenal radní Rieger.

Termín opravy se posouvá už poněkolikáté. Ústeckému magistrátu se další zdržení nelíbí. Město si právě kvůli rekonstrukci mostu už loni pořídilo parciální trolejbusy, které mají baterie a mohou díky nim jet až pět kilometrů bez napájení z trolejí. Tyto trolejbusy by cestující na Střekov a zpět do centra vozily přes Mariánský most.



Zároveň se město obává, aby se kvůli zhoršujícímu se stavu nemusel most zavřít ještě před začátkem opravy a nebyly o to delší dopravní komplikace, které město čekají.

„Sledujeme to s velkými obavami, prodlužování neprospívá konstrukci mostu. Hlavně hledíme s obavami na to, že by došlo k zastavení provozu na mostě. To by znamenalo téměř kolaps dopravy ve městě. Víme, jak hodně je most využíván,“ řekl ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).

Vedení města podle něj očekává, že ho kraj seznámí s přípravou opravy a že se také zeptá na názor města.

Přípravu rekonstrukce mostu už dříve zkomplikovaly a prodloužily nečekané problémy, jež se postupně vynořovaly v souvislosti s protipovodňovou vanou u hlavního tahu z Ústí na Lovosice a přeložkou 30 různých sítí pod mostem, které je nutné zabezpečit. Důležité je také zajistit při práci splavnost Labe.

Most, který byl postaven v letech 1934 až 1936, čeká oprava jak horní konstrukce, tak obou betonových pilířů, aby byly stabilní a dál mohly horní část mostu nést.

Mostní oblouky se zvednou, silnice bude odstraněna

Před opravou by se měly zvednout kovové mostní oblouky, které se zpevní, pak se odstraní konstrukce mostovky se silnicí. Po opravě či výměně se položí zpět, udělá se nová silnice a na své místo se vrátí oblouky, které se kromě zpevnění také ošetří proti korozi a nově natřou. Nové bude na mostě i osvětlení či prostor pro truhlíky s květinami.



Aby se při opravě dalo přejít přes řeku, vznikne mezi Benešovým a Mariánským mostem lávka. Bude blíže k opravovanému mostu a tak vysoko, aby pod ní propluly lodě.

Protože ale ještě není stavební povolení a na projektu se stále pracuje, může dojít k některým změnám.



„Technologicky téměř dojde k tomu, že bude stát nový most, z původního moc nezůstane, i když vzhled zůstane stejný. Nebude to vůbec jednoduchá oprava,“ dodal Rieger.