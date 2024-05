Chomutov chce ve věži na náměstí novou expozici, otevření plánuje za tři roky

„Stávající expozice ve věži je 25 let stará. Chtěli bychom vytvořit novou s interaktivní prvky. V současné době já jako občan města Chomutova nevidím důvod, proč bych ji měl navštívit,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever).

Nová expozice by měla několik částí, v nichž by se návštěvníci zastavovali při výstupu na věž. V nejvyšším patře věže by mělo být umístěno historické panorama města.

S financováním má pomoci přeshraniční projekt, do kterého je zapojeno také německé město Annaberg, kde plánují opravit místní manufakturu. Nová expozice i manufaktura by měly přivítat první návštěvníky v roce 2027. Chomutov i Annaberg žádají dohromady o dotace ve výši 41 milionů korun.

Věž přiléhá ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a dostavěna byla v první polovině 16. století. Od 90. let minulého století je zpřístupněna jako vyhlídková, v jejích útrobách je nyní expozice o historii Chomutova.

Z vyhlídkového ochozu je výhled na horizont Krušných a Doupovských hor, České středohoří a celé město.

Zatraktivnění městské věže je podle náměstka prvním krokem k oživení historického náměstí s měšťanskými domy. „V podzemí máme románsko-gotické sklepení. Tam bych byl velice rád, kdybychom to věnovali Řádu německých rytířů,“ dodal Märc.