Hned z porodnice šla matka k babyboxu, dítě odložila v nemocničním oblečení

„Není to poprvé, co se něco takového stalo. Maminka si vyzvedla dítě v porodnici, popošla s ním k babyboxu a tam ho odložila. Z mého pohledu neudělala nic nelegálního, dítě porodila řádně v porodnici a odložila ho do uznávaného babyboxu. Je to jistě velmi podivné, ale zároveň regulérní,“ okomentoval situaci zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Jestliže se totiž matka chtěla dítěte vzdát, mohla to udělat už v porodnici. Další postup by byl stejný, jako když holčičku odložila do babyboxu. Odložení do babyboxu neurychlí ani adopci, protože nemocnice zná matčinu totožnost.

„Pokud je identita rodičky známá, což v tomto případě zřejmě bude, poběží stejné lhůty, jako kdyby v porodnici řekla, že o dítě nebude pečovat,“ přibližuje Klára Trubačová ze Střediska náhradní rodinné péče v Praze.

Matka může dát, nebo naopak odvolat souhlas s osvojením dítěte kdykoliv během šesti týdnů po porodu. Než však řešit hned adopci, je podle Trubačové důležité zjistit a intenzivně se zabývat možností, zda by nebyla šance postarat se o dítě v rámci jeho širší rodiny.

„Pokaždé ale samozřejmě záleží na konkrétní situaci,“ doplnila s tím, že otázkou také je, zda se k dítěti ještě nepřihlásí jeho otec.

Případ bude řešit orgán sociálně-právní ochrany dětí, do jehož rajónu spadá matčino bydliště. Naopak návštěvu policie matka očekávat nemusí, protože odložení dítěte do babyboxu není trestné.

„Oznámení o zanechání dítěte v teplickém babyboxu jsme přijali, nicméně s ohledem na skutečnost, že se tímto jednáním fyzická osoba nedopouští protiprávního jednání, žádné další šetření v dané věci neprobíhá,“ potvrdil policejní mluvčí Daniel Vítek.

Holčička zatím dostala jméno Bohumíra, po matce výrobce babyboxů Zdeňka Juřici. „Snad tím udělám radost mamince svého největšího a nejlepšího spolupracovníka,“ podotkl Hess.

Děvčátko je třetím dítětem v teplickém babyboxu a letošním sedmnáctým odloženým v Česku, celkem bylo od založení babyboxů v roce 2006 v Česku do těchto schránek odloženo už 231 dětí.