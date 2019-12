TEST: Hračky tvrdí, že naučí vaše dítě programovat. Má to ale háček

„Výuka programovacího myšlení“

„Naučí vaše dítě programovat za několik minut“

„Rozvoj STEM dovedností“

(STEM = věda, technika, informatika a matematika – pozn. red.)

Takovéto sliby čtou rodiče běžně na krabicích v hračkářství. Je to ze strany výrobců přirozený a pochopitelný krok. Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší a nechce třeba investovat do hračky, která je „jenom hračka“. Výzkumy navíc ukazují, že používání počítačových technologií v předškolním věku vede u dětí k větší „vnímané kompetenci“ a samostatnosti při používání počítačů. A proto se různé výrobky předhánějí v tom, co všechno vaše předškolní dítě díky hračce získá: schopnost programovat, logické myšlení, kreativitu, orientaci v prostoru... a samá další pozitiva a sociální jistoty.

Příprava na náš velký test hraček. Většinu testovaných výrobků zapůjčila Alza.cz

Pro rodiče je však prakticky nemožné z popisu na krabici nebo na stránkách e-shopu poznat, nakolik jsou tyto sliby podložené. Bude robotická housenka nebo miniaturní robůtek pro vašeho potomka vstupenkou do světa programování? Nebo hračku zapne jednou pod stromečkem, podruhé v lednu a pak bude sbírat prach na polici? Rozhodli jsme se vybrané zástupce „chytrých hraček“ otestovat.

Jak vybrat výukovou hračku pro dítě „Hračka by měla být přiměřená věku dítěte,“ radí Ondřej Vošta, odborník na výuku z makeITtoday. Obzvláště u předškolních dětí bude podle něj nutné, aby se rodiče hraní aktivně účastnili. „Rodič by měl zastávat roli průvodce. Zároveň bychom doporučili dávat pozor, aby hračka nelimitovala dítě v plnění jen zadaných úkolů, ale poskytla mu prostor pro vlastní kreativitu.“ U hraček, které učí programování, by si podle Vošty měli rodiče dát pozor na jednoúčelové hračky, které omezují kreativitu dětí. Za nevýhodu také považuje, pokud hračka neumožňuje vidět naprogramovanou sekvenci: „Pokud pak robot neudělá přesně to, co dítě čekalo, musí začít znova a těžko může hledat chyby.“ To je přitom v programování klíčová dovednost.



Pro shrnutí celého testu se podívejte na naše video výše, kde uvidíte všechny vyzkoušené hračky v akci. Kromě toho jsme vyrobili samostatný článek s videem pro každou testovanou hračku, aby byly pro zájemce snáze k dohledání.

od 3 let věku cena: 650 až 1 600 Kč



Nejvíce futuristicky ze všech hraček, které jsme testovali, působí humanoidní roboti ze série Zigyboti. Do testu jsme je zařadili hlavně proto, že se chlubí tlačítkem „Programování“.

Robot Artur má více hlášek a umí střílet Robot Viktor je menší a reaguje na gesta

Robotům můžete zasílat pokyny přes dálkové ovládání, kde také najdete tlačítka pro přehrání předpřipravených „tanečků“ nebo hlášek. Některé jsou celkem vtipné, třeba originální písnička „jedno zrnko sodíku, jedno zrnko chlóru“ nás rozesmála. Je však jasné, že hlášky se celkem rychle omrzí.

Jak se pohybují a prezentují roboti Viktor a Artur (video Technet.cz):



VIDEO: Humanoidní Zigyroboti jsou vtipní, programování to ale není Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Robot má samostatné tlačítko „programování“, které však funguje jen jako jednorázový záznam sekvence příkazů. Nemůžete si je dokonce ani uložit, takže se dá těžko mluvit o nějaké výuce programování. Doporučujeme pro děti, které mají fantazii a chtějí zapojit roboty coby dálkově ovládané loutky. Čekat, že by robot sám dítě něco naučil, je v tomto případě nepodložené.

Celý článek: Zigyboti jsou zábavní jen první hodinu. Programovat nejdou



Intelino Programovatelný vláček pro malé i velké

od 3 do 99 let cena: cca 2 900 Kč



O poznání více zábavy jsme si užili s programovatelným vláčkem Intelino, jednoduše proto, že nabízí možnost experimentovat s vlastními nápady a je tak mnohem verzatilnější. Na vývoji hračky prodávané americkou společností se podíleli čeští tvůrci, což byste však z balení ani z webu nepoznali. Je vidět, že s platformou mají globální plány.



„Programování“ probíhá pomocí barevných kostiček přicvaknutých na koleje Vláček Intelino na rovné trati dosahuje úctyhodné rychlosti až 82 cm/s (asi 3 km/h)

Miniaturní vláček jezdí po kolejích a řídí se pokyny, které vyznačíte pomocí barevných kostiček přicvaknutých na koleje. Můžete tedy dát pokyn třeba ke zrychlení, zpomalení nebo odbočení vláčku. Vláček také můžete ovládat v reálném čase přes aplikaci na mobilu a vyzkoušet tak, jakou maximální rychlost na kolejích vyvine.



Vláček Intelino jsme vyzkoušeli v redakci i doma (Technet.cz):

VIDEO: Programovatelný vláček Intelino zabaví děti i dospělé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Škoda, že nelze při programování využít podmínky a počítadla, to by výukový potenciál rozhodně rozšířilo.

Celý článek: Programovatelný vláček baví děti i dospělé, je opravdu rychlý



Botley Robůtek s příslušenstvím jezdí podle pravítka

od 5 let věku cena: kolem 1 000 Kč



Zajímavým krokem mezi nepoužitelným a pokročilým programováním je robůtek Botley. Namísto ovládání aplikací k němu dostanete jednoduché dálkové ovládání, pomocí kterého jeho kroky programujete.



Robůtek Botley v základní konfiguaci a s nasazovacími plastovými „ručičkami“

Jako bonus umí Botley následovat nakreslenou čáru, ale pak je to bez programování. Kromě toho je k němu velké množství drobného příslušenství. Jde však spíš o různé variace na totéž téma: dojet z bodu A do bodu B, vyhnout se překážkám nebo něco někam dotlačit (v balení jsou kostky, kužely apod.)

Je příjemné, že k programování není potřeba mobilní telefon, ale znamená to, že lze programovat jen velmi zjednodušené podmínky pro vyhýbání se objektům. A tak existuje jen relativně omezené množství věcí, které můžete Botleyho naučit. A pozor, nemá senzory dole a tak se bez váhání vrhne na zem, pokud jej pošlete za hranu stolu.

Celý článek: Robůtek Botley nepotřebuje k programování mobilní aplikaci



od 3 let věku cena: 1 100 až 2 500 Kč



Pro nejmladší děti je určená housenka Code-a-pillar, kterou programujete pomocí jednotlivých dílků. Tím, v jakém pořadí je pospojujete za sebe, vytváříte sekvenci příkazů. Housenka je pak plní v pořadí od hlavy.



Programovatelná housenka Code-a-pillar od výrobce Fisher-Price Příkazy jsou na dílcích znázorněny barevnými piktogramy

Kromě pokynů pro jízdu rovně, doleva a doprava jsou tu i různé zvuky a světla. Na pochopení toho, že záleží na pořadí příkazů, to je rozhodně dobré. Zvukové efekty jsou vtipné a načasování celkem dobré, takže jedna „naprogramovaná sekvence“ chvíli vydrží. Dobře se tak také učí schopnost upravovat program na míru okolnostem.

Ale pro dlouhodobější hru je absence něčeho, jako jsou velmi jednoduché „cykly“ nebo „podmínky“, omezující. Vždy je totiž potřeba housenku znovu sestavit a počet příkazů je omezený počtem dílků. Můžete dokoupit další s přídavnými zvuky, ale ani pak nečekejte hodiny třeskuté zábavy. Mimochodem, housenka se ráda vrhá ze stolu dolů, nějaký senzor by jí prospěl.

Celý článek: Housenka učí základy programování i ty nejmenší děti



Lego Boost Jiné lego, než jaké si pamatujete z dětství

od 7 do 12 let věku cena: 3 600 až 4 000 Kč



Dostáváme se k mnohem propracovanější a verzatilnější platformě, stavebnici Lego Boost. Dánské plastové kostičky zdánlivě není třeba představovat, lego znají opravdu všichni. Ale stavebnice Boost je úplně jiná. Přestože obsahuje převážně kostičky standardních rozměrů, jejich poskládání je mnohem jemnější a vynalézavější. Nejde tu totiž jen o vytvoření tvaru, výsledek musí být také funkční.

Umístění motoru, který bude hýbat očima a obočím kočičky Oči robotické kočičky „Frankie the Cat“

V krabici překvapivě nenajdete papírový návod. Namísto toho postupujete podle kroků, které vám ukazuje interaktivní aplikace. Je to celkem užitečné, protože kroků je opravdu hodně (doslova několik stovek). Vyhraďte si na sestavování dostatek času a připravte se, že budete někdy hledat nějakou miniaturní kostičku opravdu dlouho.



Skládání a programování stavebnice Lego Boost (Technet.cz):

VIDEO: Stavebnice Lego Boost je náročná, ale zábavná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jádrem stavebnice Boost – ze které jde sestavit šest různých „robotů“ – je motor ovládaný přes mobilní aplikaci a Bluetooth. Provázání s mobilem nebylo bez problémů (na jednom z telefonů nefungovalo vůbec, na druhém až po restartu), ale nakonec se vše povedlo.



Výsledkem je propracovaný robot, kterého můžete na mobilním telefonu celkem srozumitelně programovat pomocí vizuálního jazyka. Jsou tu i jakési funkce nebo podmínky, takže možnosti programování jsou celkem bohaté. Z jedné stavebnice navíc sestavíte hned několik různých robotů, od roztomilé kočičky přes víceúčelového robůtka až po jednoduchou továrnu na automatizované sestavování malých figurek.



Lego Boost - kostičky jsou zabaleny v oddělených pytlících

Stavebnice Lego Boost nás velmi potěšila. Ještě lepší by bylo, kdyby se člověk mohl v aplikaci už během sestavování občas dozvědět, proč staví to, co staví. Takto jsme často až po složení nějaké části pochopili, jak zapadá do celku nebo na co jsme tam nechávali místo a proč jsme museli použít pružnou součástku místo pevné. Možná by v rámci návodu mohla být sem tam nějaká animace, která vysvětlí kontext. No ale kdo je zvědavý, tak si k tomu pochopení cestu najde i tak a bude z něj mít o to větší radost.

Celý text: Lego, jak jej neznáte. Programování pro trpělivé i kreativní děti



Makeblock Vstupenka do světa programování

od 8 let věku cena: 2 700 až 3 000 Kč



Stavebnice Makeblock jde dokonce ještě dál než Lego Boost. Na této opensourcové platformě můžete naprogramovat prakticky cokoli. Také to ale vyžaduje větší odhodlání.



Platforma Makeblock slouží zároveň jako vstupenka do sestavování vlastních elektronických konfigurací postavených na Arduinu. Doporučujeme tedy spíše dětem, jejichž rodiče se nebojí elektroniky. Není však nutné umět přímo programovat, k vývoji lze využít i vizuální nástroje, což úkol trochu usnadní.



Součástí stavebnice na složení robůtka mBot je i jeho dálkové ovládání

Přiznáváme, že z časových důvodů jsme neměli možnost tuto stavebnici pořádně otestovat a vycházíme tak spíše z předchozích zkušeností z veletrhu Maker Faire. Stavebnice je totiž oblíbená po celém světě právě jako výuková pomůcka pro zájemce o programování.



Celý článek: Makeblock je vstupenkou do světa dospělého programování



Ozobot Maličký robůtek s velkou komunitou

od 6 let věku cena: 3 100 až 3 700 Kč



Robůtek Ozobot je na první pohled velmi malý a „nudný“. Jezdí po papíře a sleduje nakreslenou čáru. Jenže v této jednoduchosti tkví genialita tohoto nápadu. Pokud robůtek uvidí kombinaci barev, interpretuje ji jako příkaz a zachová se podle něj.



Ozobota pochopí doslova i malé dítě, ale zároveň lze fixou a barevnými kódy i na malém prostoru vykouzlit celkem komplexní kombinace. Výrobce navíc nezapomněl přibalit jakýsi interaktivní tutorial, který během desítky ukázek a úkolů postupně a srozumitelně vysvětlí, jak Ozobot funguje a jak mu dávat pokyny.

Ocenili jsme, že je součástí balení několik cvičení, které postupně odhalují, co všechno Ozy umí a jak toho využít.

Protože robot může kromě papíru sledovat i nákresy na obrazovce tabletu, jsou jeho možnosti omezené prakticky jen fantazií a schopností uživatele. Rodiče mohou také využít nápady z internetu, kolem tohoto robota je totiž celkem velká výuková komunita.



Drobnou nevýhodou je místy nespolehlivý senzor, robot občas odmítal rozpoznat kódy, které jsme mu nakreslili, a to dokonce občas i tehdy, když jsme využili dodané nálepky.



Celý článek: Maličký robůtek Ozobot následuje, co mu naprogramujete fixou



Chytré hračky jsou užitečné, když víte, jaký je cíl

Hra je pro děti jednou z hlavních forem objevování světa. Dost často mají rodiče pocit, že jediný způsob, jak dětem tuto potřebu saturovat, je nakoupit hračky. Tato představa je pochopitelně živená právě výrobci hraček, kteří své produkty inzerují jako bezmála kouzelný klíč k bezpracnému zabavení – a dokonce vzdělávání – potomka.

Tři typy her: manipulace, motorika a sociální hra Rodiče často zapomínají, že kromě hraní si s hračkami (tzv. manipulativní hra) existují i další dvě neméně důležité kategorie her. Motorická hra učí děti využívat schopností vlastního těla (poskoky, točení hlavou, běhání) a sociální hra ukazuje dětem, jak se vžívat do různých rolí. „Pozoruji však, že v posledních letech máme tendenci manipulativní hru preferovat a zbylé dva typy naopak upozaďovat,“ píše psycholožka Pavla Koucká. „Domnívám se, že je to například proto, že motorickou a sociální hru nelze tak dobře zpeněžit. Dále pozoruji touhu rodičů, aby hra děti rozvíjela; důraz je kladen na budoucí úspěšnost dítěte v konkurenčním prostředí. Tím, co se má rozvíjet, jsou ovšem téměř výhradně intelektové (a to zejména matematicko-logické) schopnosti.“

„Výrobci hraček nám podsouvají, že drahé hračky, které toho hodně umí, stimulují rozvoj našeho dítěte lépe než hračky jednoduché, obyčejné,“ všímá si Koucká. „Přitom je to právě naopak. S obyčejnou panenkou vymýšlí dítě spousty příběhů. S panenkou, která mluví a chodí, se hra často redukuje na mačkání knoflíku.“

Hračky jsme obvykle testovali na trochu starších dětech (34 let a výše – pozn. red.), nemůžeme tedy z testu dělat velké závěry. Spíše chceme rodičům poskytnout představu o tom, co od jednotlivých hraček čekat. Zatímco některé jsou totiž připraveny k akci ihned po vložení baterek, u jiných budete muset strávit desítky minut nebo i několik hodin sestavováním a zprovozňováním funkční hračky.



Právě sestavování je z hlediska tvořivosti a učení velmi přínosné, ale jen tehdy, když to rodič i dítě berou jako příležitost k pochopení toho, jak věci fungují. Co je pro jednoho odhalování tajemství mechaniky, může být pro jiného otravná otrocká práce.

Kromě stavebnic však trpěly všechny námi testované hračky dost zásadním problémem, kterému říkáme „problém druhé hodiny“. Jistě, s každou hračkou, která je nová, si děti užijí dost zábavy první hodinu hraní. Jenže skoro žádná hračka nemá dobrý plán na to, jak pozornost dítěte udržet i druhou hodinu, nemluvě o dalším dni či příštím měsíci.



Pokud rodič kupuje hračku s tím, že tato hračka dítě naučí programovat, bude nutně zklamán. Kdo je však ochoten investovat do dítěte nejen peníze, ale hlavně čas a nadšení, může s pomocí těchto hraček předvést dětem, jak fungují základy programování. Rodič ale musí vymyslet, jak hračky zapojit do rozsáhlejšího „poznávacího plánu“. Jinak hrozí, že dítě zůstane jen u mechanického mačkání a místo kreativity a logického myšlení se naučí jen opakovat dokola stále to samé. Což dítě nepřipravuje na dobrodružnou práci programátora, ale na monotónní práci v montovně.