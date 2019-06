Ještě jste tam nebyli? Stále můžete stihnout nejzábavnější neděli roku

Pokud bydlíte v Praze, nebo se z nějakého důvodu zrovna tuto neděli do Prahy chystáte, neměl by vám ujít Maker Faire – festival techniky, kreativity a umění. Druhému ročníku se podařilo v lecčems překonat ten první.

Podívejte se, jak to vypadá na Maker Faire 2019 (video Technet.cz):

Festival Maker Faire probíhá o předposledním červnovém víkendu, tedy 22. a 23. června 2019 na holešovickém Výstavišti v Praze.

Setkají se zde novodobí kutilové, konstruktéři, tvůrci, vynálezci, producenti služeb a kutilských nástrojů na straně jedné a studenti, zvídaví lidé nebo i rodiny s dětmi na straně druhé.

Na festivalu najdete i stánek Technet.cz, kde pod vedením chemika a popularizátora vědy Jana Havlíka na vlastní smysly vyzkoušíte nečekaně zajímavé chemické experimenty.



„Máme letos o trochu více vystavovatelů, jsou jich tu dvě stovky. A také jsme nabídli více vlastního obsahu. Mám radost, že vystavovatelé si akci vzali za svou. Všímám si, že jsou mnohem lépe připraveni na publikum a mají připravené aktivity, do kterých se mohou zapojit. Máme také stavebnice, které si mohou návštěvníci zakoupit, a ještě víc přednášek, workshopů a aktivit pro malé i větší děti,“ říká po prvním dni vyřízený, ale evidentně spokojený principál celého techno-cirkusu Jiří Zemánek.



Skutečná pozice Jiřího Zemánka, v civilu vědce a pedagoga, se jmenuje „programový ředitel festivalu“. Ale protože se s Jirkou Zemánkem známe už dlouho, snad mu nebude vadit, že věci nazvu pravými jmény. Maker Faire je skutečně pestrý, úžasně podivný a zábavný cirkus. Snad s tím rozdílem, že se zde stírá hranice mezi diváky a účinkujícími. Nepředvádí se zde akrobacie a exotická zvířata, ale kreativita ve všech svých formách.

Ze Sillicon Valley do Prahy

Nadšení, úžas a tak trochu i závist. Takové jsem měl pocity, když jsem se v roce 2013 procházel v Kalifornii po svém prvním festivalu kreativity Maker Faire a následně v sanfranciské komunitní dílně Tech Shop. O tři roky později, v roce 2016 v San Mateu, jsem to zažil znovu. Na veletrhu tam mělo stánky 1 300 vystavovatelů a obrovská akce přilákala desítky tisíc návštěvníků z celých Spojených států (moje dojmy z akce zde).

„Mohla by se taková akce uskutečnit i v Česku?“ ptal jsem se tehdy. V článku z roku 2016 najdete odpověď Jiřího Zemánka, tehdy doktoranda z ČVUT: „Hnutí Maker Movement sjednocuje mnoho různých tvůrčích směrů a tím je posiluje. U nás jsou elektrobastlíři, modeláři, šperkaři a zahrádkáři oddělené komunity.“

O dva roky později už jsem se na stejnou otázku mohl zeptat na půdě prvního českého Maker Faire Praha. První ročníky jsou těžké. Druhé jsou možná ještě těžší. Už nikoho neutáhnete na formulku „něco, co tu ještě nebylo“. Musíte naopak překonat sami sebe a ukázat, že máte co nabídnout.

Chemické pokusy na stánku Technet.cz na Maker Faire (video Technet.cz):

Přijďte se podívat, co vás baví, ani o tom nevíte

Festival Maker Faire tento problém řeší elegantně. Nenabízí sám sebe jakožto akci. Nabízí platformu pro tvůrčí lidi ze všech různých oborů. Nejen „ukázat se“, ale „vtáhnout nové lidi“ do děje. Nakazit je nadšením, které mají tvůrci pro svůj vlastní obor.



Právě naprostá taktilní interaktivita (tedy absence nápisů „nedotýkat se“) odlišuje Maker Faire od jiných populárně naučných výstav. Na vystavovatele to klade úplně jiné nároky. Nestačí, že rozumí svému oboru – musí jej být ochotni poutavě vysvětlit úplně od začátku, novým a novým lidem, třeba i tisíckrát denně.



Kutilské vznášedlo, chození po nenewtonovské kapalině a kreslení blesky na dřevo na Maker Faire Praha 2019 (video Technet.cz):



Na ploše Výstaviště Holešovice máte ideální příležitost ochutnat to, co ostatní baví. Vedle sebe tu najdete programátory samořídících aut, návrháře kostýmů pro Star Wars cosplay, odborníky na 3D tisk z plastu i čokolády a profesionální skláře. Velká část stánků má připravené aktivity pro děti i dospělé.



Maker Faire má ohromný potenciál přispět k popularizaci vědy a techniky (a dalších oborů) a tím povzbudit k obnovenému vnímání těchto oborů na školách i v praxi. Ale skutečný, dlouhodobý efekt nevzniká přes víkend.



Udělat jednou za rok akci je parádní počin. Ale nestačí k tomu, aby nějak výrazně zasáhl do toho, jak lidé přistupují ke kreativitě. K tomu je potřeba, aby se návštěvníci nechali nakazit nadšením a přetavili jej ve zvědavost, inspiraci a touhu zkusit něco nového. To bude příští výzva této a podobných akcí. A je potřeba, abyste se přišli podívat do šapitó. Nejen jako diváci.