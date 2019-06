Nepoznáte ani sebe. Takhle vysílala nejstarší televize, podívejte se sami

Už je to téměř 100 let, co se poprvé podařilo přenést pohybující se obraz z místa A do místa B. Už v roce 1929 se pak uskutečnily první pokusy s televizním vysíláním. Jak funguje i jak vypadá první sestava na přenos obrazu, se můžete podívat na videu (široký černý pruh problikávající v obraze vznikl rozdílem snímkové frekvence televize a naší kamery, nepodařilo se nám to však kompenzovat). Funkční kopii nejstaršího televizoru na světě přivezli na Maker Faire nadšenci z Historického radioklubu československého.

Leteckých simulátorů je v České republice snad největší hustota na světě. Jen několik z nich je však něčím výjimečných. Ten, co vidíte na videu, k nim patří. Jistě není nejdokonalejší, ale rozhodně i svým příběhem nejzajímavější. Lukáš Vítek ho začal stavět ve 12 letech a do této podoby jej dokončil po osmi letech. Naprostou většinu částí si přitom vyrobil sám. Berany si z překližky vyřezal už ve dvanácti. Některé díly jsou tištěné na 3D tiskárně, jiné vyrobené na CNC fréze, gravírované laserem.

Divadlo Spejbla a Hurvínka přivezlo na Maker Faire první ukázky robotických loutek z připravované hry Hotel Spejbl. Návštěvníci si mohli o dvojici S+H, která letos oslavila 90 let na scéně, popovídat přímo s autorem, režisérem a výtvarníkem divadla Miki Kirschnerem.



Varhany, které svět zatím neviděl, jste mohli na Maker Fairu nejen vidět, ale i slyšet. V každé skleněné píšťale je přesně umístěné zahřívací tělísko, které po obdržení signálu sepne a „smyčka“ vzduchu vydá příslušný tón. Jak přesně varhany fungují, se dozvíte ve videu.