TEST: Robůtek Botley nepotřebuje k programování mobilní aplikaci

Česká firma Albi nabízí robůtka Botleyho s tím, že „naučí děti základům programování“. K takovým slibům je dobré býti skeptický, ale po vyzkoušení musíme uznat, že tvůrci se opravdu snažili.



Botley od 5 let věku cena: kolem 1 000 Kč

zapůjčil: Alza.cz



Robůtek Botley má dva režimy: programování a sledování čáry. Sledování čáry je přesně to, co si pod tím představíte. V balení najdete i kartonové puzzle s nakreslenou čárou, ze kterých můžete pro robota složit dráhu.



Z našeho pohledu je však zajímavější funkce programování. Pomocí přiloženého dálkového ovládání můžete robotovi zadat sekvenci příkazů, pak program odeslat a on jej provede. Jde o jednoduché příkazy (vpřed, vzad, otočit doleva, otočit doprava), ale to v tomto případě vůbec nevadí.

Líbilo se nám, že není potřeba robota párovat s mobilním telefonem. Nevýhodou však je, že na ovládání nevidíte, co jste vlastně naprogramovali. Částečně to řeší přiložené kartičky, ze kterých si dítě může poskládat sekvenci, aby se v programu lépe vyznalo. Nešikovně je také vyřešené, jak se nové příkazy přidávají na konec původního programu. Musíte si tudíž zvyknout programy vždy mazat, naštěstí na to stačí jeden stisk tlačítka.

Dálkové ovládání místo mobilu

Na ovládání je i tlačítko pro cyklus a pro podmínku. Můžete tak třeba naprogramovat robota, aby v případě, že před sebou vidí překážku, ji objel zprava. Pokud ale i během objíždění narazí na překážku, začne s objížděcím manévrem znovu, a brzy se ztratíte v tom, co vlastně zrovna dělá. Proto je vhodné zapisovat si, co jste vlastně robotovi zadali za příkazy.

Velké množství příslušenství vypadá na první pohled zajímavě, brzy však zjistíte, že jsou to všechno jen umělohmotné maličkosti, bez kterých byste se klidně obešli. Ale proč ne, jsou tam a můžete jimi hru dítěti ozvláštnit. Třeba dát na stůl několik kostek a povzbudit dítě, aby naprogramovalo Botleyho k jejich postupnému sesbírání.



Botleymu můžete nasadit umělohmotné ruce. Nic nedělají, nejsou pohyblivé, ale můžete je využít ke strkání či posouvání kostek a dalšího příslušenství.

Botley nemá detekci hran stolu, takže když jej špatně naprogramujete, tak prostě skočí dolů. Všechny pády naštěstí přežil.